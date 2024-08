Pellegrini, MAZZATA a sorpresa: c’è la rottura definitiva con la squadra | Cessione improvvisa già pianificata

Il mercato estivo regala colpi di scena improvvisi che possono cambiare le carte in tavola in vista della prossima stagione.

Una delle squadre di Serie A più attive negli ultimi giorni di calciomercato è stata sicuramente la Roma che sta cercando di regalare a Daniele De Rossi, dopo un ritardo iniziale, quei profili giusti che possano finalmente permettere ai giallorossi di essere competitivi in vista di una stagione che si annuncia lunga e complicata.

La Roma ha l’obiettivo chiaro di tornare in Champions League, oltre a quello di fare un’ottima Europa League, competizione che ha sempre vista protagonista la squadra capitolina nelle ultime stagioni. La qualificazione alla competizione continentale per club più importante, però, è di fondamentale importanza e non può più essere fallita.

Per cercare di raggiungerla la società giallorossa ha cambiato strategie e piani di mercato visti negli ultimi anni ed ha cominciato ad investire seriamente su profili specifici richiesti da Daniele De Rossi. Sono già circa 90 i milioni spesi dal club capitolino che ora dovrà cercare di racimolare qualcosa anche dalle cessioni.

Nel frattempo, però, sono arrivati già Enzo Le Fee, Matias Soulé e Artem Dovbyk, oltre che al giovane svedese Dahl ed al riscatto di Angelino. Tre acquisti di altissimo livello che sfiorano i cento milioni di investimento e che non possono passare di certo in sordina.

Mercato, possibili cessioni in casa Roma

Ai vari Dybala, Pellegrini, Cristante e Paredes, quindi, dalla cintola in sù, si aggiungono tre calciatori di valore che dovranno alzare il livello di competitività della squadra, soprattutto nel riuscire ad affrontare due competizioni senza risentire minimamente del doppio impegno, limite della Roma delle ultime stagioni.

Il club giallorosso ora cercherà di monetizzare e chiudere anche per un terzino destro che possa migliorare quella zona del campo. Non è certamente sulla lista dei possibili partenti, ovviamente, Lorenzo Pellegrini che sarà ancora il Capitano della squadra allenata da Mister De Rossi.

Mercato Serie C, Jacopo Pellegrini alla Feralpisalò

Un altro Pellegrini, invece, sempre di proprietà del Sassuolo, esattamente come Lorenzo nei primi anni di carriera, sta per cambiare maglia ed essere ceduto. Si tratta di Jacopo, attaccante classe 2000, che dopo diversi anni e stagioni in prestito, ora lascia a titolo definitivo il club neroverde.

Dopo i prestiti a Gubbio, Pordenone, Reggiana e Vicenza, quindi, Jacopo Pellegrini, secondo quanto riferito da SkySport, sta per essere ceduto a titolo definitivo alla Feralpisalò, club di Serie C con il quale firmerà un contratto triennale. Nella sua carriera, fin qui, il classe 2000, ha collezionato 109 presenze in Serie C, realizzando 22 reti.