Mourinho lo costrinse a fare le valigie da Roma | Ora è finito (quasi) per strada: trattativa fallita anche con l’Arabia Saudita

Mourinho non lo ritenne all’altezza della sua Roma, dopo aver cambiato maglia, ora non ha nessuna squadra con cui giocare

Due anni e mezzo per Josè Mourinho alla guida della Roma. Con il portoghese i giallorossi sono stati grandi protagonisti in campo internazionale, con la vittoria della Conference League e una finale persa ai rigori in Europa League. Il percorso europeo ha compensato un rendimento altalenante in campionato, con due sesti posti consecutivi.

L’esonero è arrivato a gennaio ma tanti giocatori lo hanno ringraziato per l’attaccamento che ha dimostrato alla piazza che lo ha sempre sostenuto, tranne nell’ultimo periodo. Lo Special One è stato anche fautore di due colpi di mercato di alto livello.

Ha fatto da intermediario per convincere Paulo Dybala e Romelu Lukaku a trasferirsi nella Capitale, con i due top player che hanno formato nell’ultima annata una delle coppie di centravanti più prolifiche della Serie A.

Ma sono diversi anche i profili che il portoghese non ha apprezzato e che sono stati costretti o a un posto in panchina o a fare le valigie. Mou non ha guardato in faccia nessuno e ha fatto le sue scelte, con delle gerarchie ben precise.

Mourinho lo ha messo fuori rosa, in Francia ha trovato spazio ma ora è senza squadra

Uno di questi è stato Jordan Veretout che ha militato nella Roma dal 2019 al 2022. Quasi 100 partite con la maglia giallorossa per il francese, ingaggiato dalla Fiorentina e poi ceduto al Marsiglia in Ligue 1.

Ora è in uscita dal club che sta rivoluzionando il proprio organico dopo l’arrivo del nuovo tecnico, l’azzurro Roberto De Zerbi. L’Al-Duhail aveva raggiunto un accordo con i francesi per la cessione a titolo definitivo del calciatore. Di fronte all’offerta di 12 milioni l’anno però il mediano ha rifiutato, manifestando la propria volontà di restare in Europa per il proseguo della sua carriera.

Veretout ha lasciato dei bei ricordi in Italia, e ora dove andrà a giocare?

Veretout si è dimostrato un cecchino dal dischetto e molto abile anche con le conclusioni dalla distanza. Dotato di una buona visione di gioco, è in grado di unire qualità a quantità in mezzo al campo.

All’età di 31 anni è al giro di boa della sua carriera e la scelta di rinunciare a un lauto stipendio testimonia la convinzione di avere ancora molto da dare al calcio.