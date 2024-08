Josip Ilicic, ritorno in Serie A con la sua #72: il mercato regala la sorpresa più bella | Alle spalle delle due punte

Dopo un momento difficile, è tornato ai suoi livelli Ilicic che ora si appresta a giocare di nuovo in Serie A, avrà ancora la maglia numero 72?

Josep Ilicic è stato tra i migliori trequartisti dello scorso decennio. Arrivato nel 2010 al Palermo, ha fatto prima le fortune dei rosanero siciliani e poi della Fiorentina. Ma è nei cinque anni all’Atalanta che ha mostrato anche in campo europeo il suo indiscusso talento. Nel 2020, anno tragico per la città di Bergamo a causa della prima ondata di Covid, la Dea ha raggiunto i quarti di finale di Champions anche grazie alle magie del trequartista.

Proprio nel momento di massimo apice a livello calcistico è piombata però una grave depressione che ha costretto il giocatore a stoppare momentaneamente la sua carriera, con Gasperini e i compagni di squadra che sono stati molto vicini a lui e al suo precario stato di salute.

Un legame con la città lombarda che non si è mai affievolito. Ilicic ha festeggiato la storica vittoria dell’Europa League conquistata dai bergamaschi lo scorso maggio, battendo in finale il Bayer Leverkusen che era fino a quel momento imbattuta.

L’addio dai nerazzurri è stato stabilito nel 2022. Ilicic ha partecipato con la propria Nazionale agli Europei che si sono disputati in Germania e che hanno visto la Slovenia raggiungere gli ottavi di finale.

Ilicic torna in campo, giocherà in A, pronto per mostrare ancora la sua classe

A 36 anni, Josep sente di avere ancora qualcosa da dare al mondo del calcio e ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con il Maribor, club della Serie A slovena, in cui indosserà la maglia 72 che ha scelto anche durante la sua parentesi a Bergamo.

Tutti gli amanti del calcio sono felici che un giocatore così talentuoso sia tornato a vivere di calcio e che abbia superato un momento molto complicato della sua vita.

L’Atalanta riparte da Gasperini e punta a un’altra stagione ad alti livelli

Atalanta che continua il suo percorso di crescita e che non vuole porsi limiti. La conferma di Gasperini come guida tecnica testimonia l’ambizione della famiglia Percassi che sente di non aver ancora raggiunto il massimo con l’organico a disposizione.

Tante soluzioni per il mister, soprattutto nel reparto offensivo, a prescindere dalla permanenza o meno dell’olandese Teun Koopmeiners, vicino a trasferirsi alla Juventus ma solo dinanzi a un’offerta di 60 milioni.