È l’erede naturale di Nesta, con una cadenza INTERNAZIONALE | Pronto per essere un nuovo giocatore del Milan

Il Milan continua a cercare rinforzi in difesa, messo nel mirino il nuovo Nesta, è straniero ma ha le carte in regola per diventare il nuovo leader del reparto

Il Milan ha piazzato il primo colpo in difesa con l’arrivo in Italia del roccioso centrale Pavlovic, ingaggiato per quasi 20 milioni dal Salisburgo. Un investimento importante quello di Cardinale per consegnare a Fonseca un difensore che possa fare a sportellate con gli attaccanti avversari e dare maggiore solidità a un reparto che ha mostrato gravi lacune nella passata stagione.

Intanto i primi test amichevoli hanno mostrato un Milan in salute che sembra aver già assimilato le idee calcistiche del nuovo allenatore, con due vittorie prestigiose nella spedizione in America contro il Manchester City e il Real Madrid.

Prestazioni che fanno ben sperare in vista dell’esordio in campionato e che consentono di tenere placata una piazza che si aspetta di più da una campagna acquisti che ha portato in rossonero solo Alvaro Morata, come sostituto di Giroud.

Mancano all’attivo ancora almeno tre innesti per completare l’organico. L’infortunio subito da Alessandro Florenzi comporta la necessità di ingaggiare un terzino, con Emerson Royal del Tottenham ancora in cima alla lista di Monchada.

In Germania lo considerano un predestinato, il Milan vorrebbe investire su di lui

Intanto piace molto Bruno Ogbus, difensore classe 2005 di talento e di proprietà del Friburgo in Bundesliga, dal doppio passaporto nigeriano e svizzero. I primi approcci del Diavolo però sono stati rifiutati dal Friburgo, che considera il giovane talento incedibile, convinti che potrà crescere ancora molto ed essere ceduto a cifre importanti prossimamente.

C’è chi rivede in lui la classe di Alessandro Nesta, con il centrale che sarebbe un colpo di enorme prospettiva ma che potrebbe essere rinviato alla prossima estate, data la resistenza, al momento, del club tedesco.

Le altre mosse del Milan in entrata, rinforzi previsti in mezzo al campo e in attacco

Milan che è alla ricerca anche di un mediano. La pista che porta a Fofana è ancora viva anche se il Monaco ha alzato la cifra richiesta. Come alternative piacciono sia Adrien Rabiot che Samardzic che hanno però una maggiore propensione offensiva rispetto al francese che è più un giocatore di rottura.

Infine sarà probabile l’arrivo di una nuova punta centrale, complementare a Morata, con Tammy Abraham come favorito, dato l’arrivo alla Roma di Dovbyk.