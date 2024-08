A Milanello avevano già preparato il comunicato ufficiale | SALTATO TUTTO ad affare concluso: non vestirà quella maglia

Niente da fare per un affare che avrebbe svoltato l’estate rossonera e che ormai sembrava soltanto una formalità.

Le amichevoli disputate nella tournée americana e alcuni movimenti di calciomercato hanno cambiato, almeno un minimo, le prospettive e gli umori attorno all’ambiente milanista, ma soprattutto tra tutti i tifosi rossoneri che continuano a non avere molta fiducia in vista della prossima stagione.

Le vittorie contro Manchester City e Real Madrid, ma anche e soprattutto le prove incoraggianti di alcuni giovani e di altri calciatori che sembravano fuori dal progetto o non al centro delle idee tattiche di Paulo Fonseca, offrono però nuovi spunti di riflessione su cui ripartire per cercare di avvicinarsi alla prossima stagione con un minimo di ottimismo.

Queste vibes positive, però, devono assolutamente essere accompagnate dal lavoro della società e della dirigenza che sul mercato dovrà riuscire a chiudere quelle operazioni necessarie che serviranno a dare al tecnico portoghese una rosa all’altezza di un cammino competitivo, sia in campionato che in Champions.

Le operazioni in entrata erano già chiare da parecchio tempo, ma al momento soltanto due di queste sono già state perfezionate e ufficializzate. Morata e Pavlovic, infatti, vanno a rinforzare attacco e difesa, ma restano da fare almeno altri quattro acquisti per rendere la squadra quanto più vicina possibile alla completezza che chiedono i tifosi del Milan.

Milan, attenzione anche alle cessioni

Si avvicina sempre di più l’arrivo di Emerson Royal, terzino di proprietà del Tottenham che andrebbe a prendere il posto, almeno numericamente, dell’infortunato Florenzi. Poi, sarà il turno del mediano, con Fofana sempre in cima alla lista dei desideri, di un ulteriore attaccante e, molto probabilmente, anche di una mezzala.

Anche senza particolari problemi dal punto di vista economico-finanziario, però, la dirigenza rossonera sta cercando di operare anche nel mercato in uscita che, fin qui, si è mosso solo con la partenza di calciatori in prestito o ceduti per pochi milioni di euro (come per esempio Simic all’Anderlecht per tre milioni).

Mercato Milan, il Newcastle molla Thiaw

I calciatori con cui il Milan spera di racimolare un bel gruzzoletto sono essenzialmente due: Malick Thiaw e Ismael Bennacer. Il secondo ha richieste dall’Arabia Saudita, ma ancora non sembra esserci niente di concreto. Per il primo, invece, si è parlato ripetutamente dell’interesse del Newcastle che, secondo alcune fonti, avrebbe offerto circa 25 milioni di euro nei giorni scorsi.

Il Milan, però, non intende cederlo per meno di 35. Al momento, però, l’interesse degli inglesi sembra essersi raffreddato, anche perché il club bianconero sembra aver virato sul centrale 24enne, Marc Guehi che milita nel Crystal Palace e tanto bene ha fatto agli Europei di Germania, con la maglia della Nazionale dei Tre Leoni.