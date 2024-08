Lukaku? Non è vero niente, Conte mi ha chiesto un altro nome | ADL vuota il sacco: un campionissimo erediterà la 9

Non c’è solo l’attaccante belga nella lista dei desideri del tecnico leccese che ora spinge anche per un altro top player.

L’estate del Napoli continua ad essere vissuta con tanto entusiasmo e voglia di vedere subito all’azione la nuova squadra allenata da Antonio Conte. A circa due settimane dall’inizio della nuova stagione, però, c’è ancora tanto da fare dal punto di vista del mercato, sia in entrata che in uscita.

Tanto è già stato fatto, in realtà, con gli importanti arrivi dei difensori Rafa Marin, in prestito dal Real Madrid, ed Alessandro Buongiorno, a titolo definitivo dal Torino per una cifra di circa 40 milioni di euro, ma anche con l’acquisto a parametro zero di Leonardo Spinazzola.

Il mercato del Napoli, però, non può certo fermarsi qui. Per essere competitiva, infatti, la rosa azzurra ha bisogno di almeno un altro difensore, di un centrocampista e di un attaccante esterno. Da tenere monitorata continuamente, però, anche la situazione relativa a Victor Osimhen.

La cessione del bomber nigeriano è annunciata da tantissimo tempo ormai, ma tarda ad arrivare. Osimhen resta conteso dal Paris Saint Germain ed il Chelsea, ma una vera offerta al Napoli, soprattutto soddisfacente, non è ancora arrivata. Se non si sblocca questo affare, ovviamente, di conseguenza non si potrà nemmeno sbloccare quello relativo all’arrivo di Romelu Lukaku con cui sembra essere comunque tutto fatto.

Napoli, non solo Lukaku. In cima ai pensieri anche un centrocampista

Lukaku resta ovviamente in cima alla lista dei pensieri di Conte che però ultimamente sta guardando anche altrove. Il tecnico leccese, infatti, vuole assolutamente un centrocampista di livello che, almeno numericamente, andrebbe a sostituire Piotr Zielinski.

Continua a piacere Gilmour del Brighton che costa tanto, ma garantirebbe imprevedibili, tecnica, inserimento e gioventù alla mediana napoletana. Piace anche Brescianini del Frosinone che potrebbe arrivare a prescindere nei prossimi giorni.

Mercato Napoli, spunta il nome di Goretzka

Nelle ultime ore, però, è spuntato clamorosamente il nome di Leon Goretzka. Il centrocampista, classe 1995, del Bayern Monaco, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma al momento non c’è alcuna trattativa per il suo rinnovo. I quotidiani tedeschi parlano dell’interesse del Napoli, ma bisognerà capire bene le intenzioni del calciatore.

L’arrivo di Palinha e l’esplosione di Pavlovic potrebbero limitare gli spazi per Goretzka che però, prima di prendere una decisione, vuole capire bene le intenzioni di Kompany, nuovo allenatore del Bayern Monaco. Una trattativa tutta da seguire che, tuttavia, presenta un grande ostacolo: l’ingaggio del centrocampista tedesco, di 9 milioni di euro netti a stagione, è fuori portata per le casse e i parametri del club partenopeo.