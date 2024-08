Hello? It’s AC Milan | Ibra chiama il Manchester United: proposta una maglia da titolare al loro ESUBERO

Il Milan bussa alla porta del Manchester United, vuole rinforzarsi con un esubero dei Red Devils, si può aprire a un prestito

Il Milan sta concentrando i suoi sforzi nella campagna acquisti un po’ in tutti i reparti. L’attacco è stato in parte sistemato con l’arrivo di Alvaro Morata, la punta di caratura internazionale che i tifosi e mister Paulo Fonseca chiedevano per poter essere incisivi sotto porta. Potrebbe però arrivare un nuovo centravanti, con caratteristiche diverse dallo spagnolo, per una staffetta necessaria in una stagione che sarà densa di impegni.

A centrocampo l’obiettivo resta Fofana anche se la trattativa si è arenata e adesso è molto in salita dato che il Monaco ha alzato la cifra richiesta per lasciar partire il promettente mediano francese.

Le alternative sono rappresentate da due profili con una maggiore propensione offensiva e con giocate di qualità e non mediani di rottura. Piacciono sia Lazar Samardzic dell’Udinese che Adrien Rabiot.

Nel primo caso il nodo da sciogliere è la richiesta dei friulani di almeno 20 milioni che può scendere con l’inserimento di una contropartita tecnica come Pobega, nel secondo lo stipendio dell’ex Juventus, ritenuto eccessivo per il monte ingaggi dei rossoneri.

Il punto sulla difesa del Milan, nel mirino un esubero del Manchester United

Per la difesa quasi fatta per Pavlovic del Salisburgo, centrale roccioso che dovrebbe garantire solidità a un reparto apparso fragile anche nei primi test amichevoli di questo ritiro estivo. Può inoltre partire Thiaw, nel mirino del Newcastle.

Al suo posto piace molto Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. I Red Devils vorrebbero cedere un esubero dato che hanno trovato nelle ultime ore un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Noussair Mazraoud intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan deve tornare sul mercato anche per un terzino

Wan-Bissaka è nel mirino però del West Ham che sembra al momento favorito per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Milan che dovrà intervenire anche sulle fasce dato l’infortunio al menisco subito da Alessandro Florenzi nel match contro il Manchester City, vinto in America.

L’obiettivo resta Emerson Royal del Tottenham. I contatti non si sono interrotti con il club londinese ma la distanza non è ancora stata colmata. I rossoneri si sono fermati a un’offerta di 15 milioni ma ci sono i margini per trovare un accordo.