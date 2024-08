Fonseca, c’è lo SPOILER su Instagram del prossimo top player rossonero | Lo seguono da anni ma lo prendono solo oggi

Un indizio social fa felici i tifosi del Milan che vedono avvicinarsi un obiettivo di mercato inseguito da diverso tempo.

Paulo Fonseca sta entrando sempre di più nel mondo Milan e, dopo il forte scetticismo iniziale, sembra poter piano piano convincere anche tutti i tifosi rossoneri sulla bontà del suo progetto tecnico. Ovviamente è ancora troppo presto e le amichevoli estive non devono mai ingannare troppo, ma sul campo il Diavolo inizia a mostrare una certa identità ben precisa.

Le due vittorie contro Manchester City e Real Madrid hanno messo soprattutto in risalto la bravura di alcuni giovani, ma anche la crescita di calciatori che non dovevano far parte del progetto e che invece stanno dimostrando di poter essere all’altezza. Segnali di incoraggiamento arrivano anche da elementi che non hanno fatto benissimo durante la scorsa stagione rossonera.

Il campo e le partite che contano, ovviamente, saranno tutt’altra cosa, ma intanto il Milan sembra aver intrapreso una certa strada, anche dal punto di vista del mercato in entrata. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, infatti, il club rossonero ha chiuso anche per il difensore Pavlovic e sembra vicinissimo all’arrivo di Emerson Royal, terzino destro brasiliano del Tottenham.

Moncada, Furlani ed Ibrahimovic, però, sembrano intenzionati a fare ancora un altro attaccante, con Abraham che sembra aver superato Fullkrug nelle gerarchie, una mezzala ed un mediano. Soprattutto quest’ultimo resta il vero obiettivo delle prossime settimane di trattative in casa Milan.

Mercato MIlan, Fofana resta il primo obiettivo per il centrocampo

Il centrocampista di contenimento, forte fisicamente e che possa garantire una maggiore copertura alla squadra, è fondamentale per gli equilibri tattici del nuovo Milan di Fonseca ed il prescelto in tal senso continua ad essere il francese del Monaco, Youssouf Fofana.

L’accordo tra il club rossonero ed il calciatore c’è da tempo, mentre manca quello tra i due club, con i monegaschi che continuano a chiedere 30 milioni di euro ed il Milan che non intende andare oltre l’offerta iniziale da 15. Serve ridurre la distanza, ma i rossoneri sono forti della volontà di Fofana che spinge per sbarcare a Milano.

Milan, il siparietto social tra Diaby e Fofana

Un indizio social, intanto, spiega una volta di più la volontà del calciatore e fa sognare i tifosi del Milan. Moussa Diaby, calciatore dell’Al Ittihad ed ex di PSG, Leverkusen, Crotone ed Aston Villa, ha commentato un post Instagram, proprio di Youssouf Fofana, suo caro amico.

Questo quello che scrive Diaby: “Vieni al Milan, mio campione”. La risposta del centrocampista non si è fatta attendere e ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri: “Se sei tu a chiederlo, fratello mio”, seguita dalle emoji che ridono. Un semplice siparietto social che non sposta niente circa la trattativa tra le due squadre, ma che sottolinea, una volta ancora, la volontà di Fofana di vestire la maglia rossonera.