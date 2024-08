Fabiani, altra delusione dopo James Rodriguez: i tifosi della Lazio possono dire addio anche a lui | Agosto nero a Formello

La Lazio dice addio a un altro profilo. Dopo aver visto sfumare James Rodriguez, i tifosi biancocelesti incassano un’altra delusione.

Reduce da una striscia di tre risultati utili consecutivi fatta di due vittorie, ottenute contro Trapani e Hansa Rostock, e un pareggio, maturato contro la Triestina, la Lazio del neo tecnico, Marco Baroni continua ad allenarsi sui campi di Formello in vista dell’imminente stagione 2024-2025.

Una stagione, quella in avvio tra poco più di due settimane, che i biancocelesti inaugureranno alle 20.45 di domenica 18 agosto ospitando allo Stadio Olimpico il neopromosso Venezia, passato dallo scorso 26 giugno, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Una sfida, quella contro i lagunari, che per i capitolini, rimasti orfani di Ciro Immobile, legatosi ai turchi del Besiktas lo scorso 13 luglio, segnerà l’inizio della corsa verso quella Champions League purtroppo neanche sfiorata nell’annata 2023-2024, conclusasi lo scorso 26 maggio.

Raggiungere la qualificazione alla massima competizione continentale sarà infatti il principale obiettivo stagionale della formazione del presidente, Claudio Lotito, la quale, ancora in attesa di essere completata tramite il mercato, dovrà provare necessariamennte a essere protagonista anche in Europa League e Coppa Italia.

Lazio, James Rodriguez non arriverà: sfuma definitivamente la pista che porta al colombiano

Cullato fino a pochi giorni fa il sogno di veder James Rodriguez vestito di biancoceleste durante la stagione 2024-2025, la Lazio del direttore sportivo, Angelo Mariano Fabiani, ha definitivamente abbandonato la pista che porta al 33enne colombiano ex Porto e Real Madrid.

Vista l’età non più giovanissima e lo scarso minutaggio accumulato negli ultimi anni, il talento sudamericano è infatti finito fuori dai radar della società capitolina la quale, stando alle recenti dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport dal sopraccitato, Fabiani, virerà su un profilo più giovane che possa garantire freschezza e maggiore affidabilità.

Lazio, Castellanos non si tocca: l’argentino può salutare solo in cambio di 50 milioni

Finito nelle scorse ore nel mirino del Girona, squadra dalla quale la Lazio lo ha acquistato per 15 milioni di euro nell’estate dello scorso anno, Taty Castellanos è, almeno per ora, l’unica punta centrale a disposizione del tecnico, Marco Baroni dopo il trasferimento al Besiktas di Ciro Immobile.

Cercato dal club biancorosso, tornato sulle sue tracce dopo la recente cessione di Dovbyk alla Roma, il bomber argentino è stato dichiarato incedibile dal numero dei biancocelesti e dal direttore sportivo, Fabiani, i quali, stando a quanto riferito nelle scorse ore dal Messaggero, hanno confermato di non avere alcuna intenzione di privarsi di lui. Venticinque milioni di euro non basteranno infatti per strappare il classe ’98 alla Lazio la quale, stando sempre a quanto riportato sulle pagine del quotidano romano, potrebbe sedersi a tavolino per lui solo in caso di offerta pari o superiore a 50 milioni di euro.