Barella infuriato: il tanto atteso compagno di centrocampo NON arriverà | Inter BEFFATA dalla Fiorentina

Il fuoriclasse nerazzurro si aspettava un rinforzo ed un aiuto sulla mediana che però non arriverà nelle prossime ore.

Quella che comincerà tra circa due settimane sarà la sesta stagione ufficiale di Nicolò Barella all’Inter che può essere considerato, insieme a Capitan Lautaro Martinez, a tutti gli effetti il leader della squadra Campione d’Italia. Il livello del campione ex Cagliari ormai può essere considerato altissimo.

Barella, infatti, oltre ad essere per molti il miglior calciatore di movimento italiano, viene anche inserito, spesso e volentieri, nella lista dei miglior centrocampisti d’Europa. Merito sicuramente dell’evoluzione che il ragazzo ha avuto con la maglia dell’Inter e per il livello sempre più alto delle sue prestazioni.

Ad essere fondamentale per la sua crescita è stato soprattutto il suo attuale tecnico all’Inter, Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino, infatti, lo ha migliorato tecnicamente, ma lo ha anche e soprattutto disciplinato caratterialmente e tatticamente. Cosa fondamentale, inoltre, è la gestione che di Barella è stata fatta negli ultimi tempi.

Una gestione lungimirante che è arrivata anche grazie alla profondità della rosa nerazzurra degli ultimi anni. Soprattutto nell’ultima stagione, infatti, Barella ha potuto contare su un sostituto all’altezza e molto competitivo come Davide Frattesi che non lo ha mai fatto rimpiangere nelle situazioni in cui è stato preferito al suo compagno di squadra e di Nazionale.

Mercato, l’Inter rinuncia a Tessmann

Nella prossima stagione la rosa dell’Inter potrà contare anche su Piotr Zielinski che andrà ad arricchire ancora di più la mediana nerazzurra. Il polacco sarà l’alterego di Mkhitaryan, ma offrirà ad Inzaghi ancora più soluzioni in un reparto che sarà ancora più forte e competitivo e sembra davvero senza difetti.

Anche per questo motivo, quindi, la società nerazzurro ha rinunciato all’acquisto di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense del Venezia che piaceva molto a Marotta e Ausilio. In un primo momento si pensava che l’americano potesse entrare nella trattativa Oristanio, ma poi quest’ultimo è stato comunque ceduto ai lagunari in prestito.

Mercato, Tessmann ad un passo dalla Fiorentina

L’Inter ha quindi rinunciato definitivamente all’acquisto di Tessmann che ora sembra vicinissimo alla Fiorentina. Il club viola avrebbe trovato l’accordo con il Venezia per una cifra che si aggira sui 5-5.5 milioni di euro a stagione, mentre l’offerta per il calciatore è da 1.2 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Tessmann si appresta quindi a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina di Raffaele Palladino che potrà contare sullo statunitense nel suo 3421. La Fiorentina, però, dovrebbe ancora operare con un altro movimento in entrata sulla mediana e quindi non dovrebbe fermarsi all’arrivo dell’ex obiettivo dell’Inter.