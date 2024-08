Taremi si è già fatto male? Non è un mio problema: ne sto vendendo un altro | Marotta non può trattenerlo neanche così

L’infortunio di Taremi non stravolge i piani dell’Inter, Marotta sta per cedere un altro giocatore non gradito a mister Inzaghi

Era stato tra i migliori di questo inizio di preparazione estiva, con cinque reti, ma adesso si è fermato ai box. Mehdi Taremi è il rinforzo in attacco dell’Inter di questa campagna acquisti. La punta iraniana ha avuto un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’ex Porto dovrà iniziare il percorso di riabilitazione, con lo staff medico dell’Inter che monitorerà le sue condizioni per stabilire i tempi di recupero e quando potrà essere di nuovo a disposizione di mister Simone Inzaghi.

La speranza è quella di vederlo in campo per il debutto in campionato, sabato 17 a Genova contro i rosso-blu ma è più probabile il suo rientro per il match successivo, la settimana dopo a San Siro contro il Lecce.

Questo problema fisico potrebbe accelerare le operazioni per chiudere la trattativa che vedrebbe vestire la maglia nerazzurra l’islandese Albert Gudmundsson ma l’inserimento nelle ultime ore della Fiorentina potrebbe far saltare il banco.

Intanto Lautaro Martinez sta per rientrare dalle vacanze, meritate dopo il trionfo da protagonista in Coppa America con l’Argentina, e sarà di nuovo lui il principale terminale offensivo dei campioni d’Italia in carica.

Agoumé sta per firmare per il Siviglia, non c’è spazio per lui nell’Inter del futuro

Infortunio subito da Taremi che non fa cambiare idea per quanto riguarda la cessione di Lucien Agoumé, centrocampista offensivo classe 2002 che è vicino al ritorno al Siviglia, club nel quale il calciatore ha già militato negli ultimi sei mesi della passata stagione raccogliendo 13 presenze fra LaLiga e la Copa del Rey.

Non ci sono i margini per la sua permanenza, con Inzaghi che lo ha testato nei primi test di questo ritiro ma che ha valutato che non sia all’altezza del progetto tecnico competitivo che sta crescendo di anno in anno ad Appiano Gentile.

Un giovane di prospetto ma che non ha mai convinto Inzaghi

Dopo la trafila nel settore giovanile, la possibilità di dire la sua nella prima squadra dell’Inter sarà solo una speranza vana per Agoumé che proseguirà la sua carriera in Andalusia dove avrà maggiori chance di titolarità.

Cinque milioni finiranno nelle casse dei nerazzurri che potranno incassare anche il 50% della futura rivendita del 22enne. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, con conseguenti visite mediche e firma al contratto.