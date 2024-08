“Sono nel posto sbagliato” | Baroni, mazzata social in stile Luis Alberto: il fuoriclasse vuole andare via

Ancora dissidi nello spogliatoio della Lazio, il talento chiede la cessione e critica mister Baroni sui social, ecco le sue parole

L’inizio dell’avventura di Marco Baroni alla guida della Lazio è avvenuta tra alti e bassi. L’aspetto più positivo lo sta fornendo il campo con una squadra subito in ottima forma nei primi test amichevoli, prima a Formello e poi in Germania. Schemi già in fase di assimilazione, fraseggi interessanti e difesa che sta rispondendo presente e mostrando una certa solidità.

Il mister si deve ritenere soddisfatto di come sta andando questa preparazione in vista dell’esordio in campionato, in un’annata dove i biancocelesti si presentano da outsider, consapevoli che la concorrenza ai vertici è sempre più agguerrita.

Una Lazio che sta cambiando molto in questa campagna acquisti. La partenza di molti senatori ha costretto il patron Lotito e il direttore sportivo Fabiani a intervenire sul mercato, cercando di trovare i profili più funzionali al gioco del nuovo allenatore.

Il reparto offensivo, in particolare, ha subito un ringiovanimento, con l’approdo di Noslin e di Tchaouna, due innesti di prospettiva che dovranno dimostrare di essere all’altezza di un club importante come quello capitolino.

Lo spogliatoio della Lazio è spaccato, un giovane chiede più spazio e si sfoga sui social

Preoccupano però i frequenti dissidi all’interno dello spogliatoio. Nelle ultime ore ha fatto discutere la protesta di Danilo Cataldi che non è stato nominato capitano, con la scelta che è ricaduta su Mattia Zaccagni.

Il centrocampista ora rischia di essere ceduto.

Anche il giovane Sana Fernandes ha espresso il proprio malumore con una stories su Instagram in cui dichiara: “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non sarai mai apprezzato”. Per il talento della Primavera la speranza di trovare più spazio in questo nuovo ciclo dei biancocelesti sembra essere vana. Possibile prestito per lui per proseguire il percorso di crescita.

Un mercato in sordina per la Lazio, tante scommesse e nessun acquisto top

I tifosi non sono molto entusiasti del mercato finora realizzato dalla società. Nessun nome di spicco ha riscaldato la piazza ma sarà il campo a dare le risposte.

Il colpo potrebbe arrivare in attacco, con la necessità di trovare un’alternativa a Castellanos dopo l’addio di Ciro Immobile. I nomi più caldi sono quelli di Giovanni Simeone del Napoli e di Boulaye Dia della Salernitana, entrambi in cerca di maggiore spazio e in grado di poter garantire la doppia cifra.