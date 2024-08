Milan, arrivata la benedizione di Ancelotti: con lui finalmente si torna ad avere un capitano italiano | Calabria a rischio

Gli elogi dell’ex grande allenatore rossonero, le prestazioni importanti nelle amichevoli. Gran futuro per il giovane milanista.

Le amichevoli estive non devono e non possono mai essere prese come un riferimento assoluto in vista della stagione ufficiale, ma servono per dare delle indicazioni importanti agli allenatori, soprattutto su questioni tattiche e sulla scelta di calciatori che possono o non possono far parte della rosa che andrà poi ad affrontare gli impegni che contano.

E, questo, sta succedendo ovviamente anche al Milan, con Paulo Fonseca che ha già tratto degli input indicativi dalle prime tre amichevoli precampionato della sua squadra. Soprattutto le ultime due, quelle della tournée americana contro Manchester City e Real Madrid, hanno regalato della consapevolezze in più all’allenatore portoghese che ha trovato buone trame di gioco ed ha avuto risposte importanti da alcuni calciatori.

Il Milan da tempo sta facendo un buon lavoro per quel che riguarda il suo settore giovanile e, oltre ai nomi già noti come quelli di Camarda, Zeroli e Bartesaghi, le amichevoli americane hanno dato ottime indicazioni anche su Mattia Liberali, classe 2007 che sta illuminando con le sue giocate e la sua tecnica, e sul portiere Lorenzo Torriani.

Dopo aver fatto addirittura il terzo nella scorsa stagione in Primavera, dietro a Nava ed al titolare Raveyre, Torriani è stato scelto come titolare da Fonseca per le gare contro Manchester City e Real Madrid, giocate entrambe per 90′, anche a causa del beffardo infortunio che ha colpito Marco Sportiello e che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa tre mesi.

Milan, il dilemma su Torriani

Il Milan sta cercando un sostituto sul mercato che andrebbe a fare il secondo di Maignan, almeno fino al rientro di Sportiello, ma le ultime amichevoli potrebbero far cambiare idea ai dirigenti rossoneri. Torriani, infatti, oltre a sfoderare delle belle parate, ha mostrato una grande padronanza con la palla tra i piedi, nel far partire l’azione dal basso, ed anche una tranquillità ed una personalità da veterano.

Doti che ha notato anche Carlo Ancelotti che, dopo la sfida contro i rossoneri, ha fatto i suoi elogi al giovane portiere rossonero. Il Milan non ha ancora deciso se mandarlo a giocare in Serie C nella squadra Under 23 allenata da Daniele Bonera o tenerlo in prima squadra per fare il secondo di Maignan fino al rientro di Sportiello.

Torriani e Donnarumma. Una storia che si ripete?

In questo caso si rinuncerebbe all’arrivo di un nuovo portiere e si punterebbe forte su Torriani che sarebbe chiamato ad essere la prima alternativa di Maignan. Quest’ultima opzione rappresenterebbe una grande opportunità per Lorenzo che potrebbe anche ripercorrere le orme di Donnarumma. L’attuale portiere della Nazionale e del Psg, infatti, cominciò la stagione 2015/2016 come riserva di Diego Lopez e fu tenuto in prima squadra grazie ad un grande precampionato.

Poi, sappiamo tutti come andò a finire, con Gigio che a fine ottobre, a soli sedici anni, fu schierato da Sinisa Mihajlovic nella sfida casalinga contro il Sassuolo al posto di Diego Lopez. Da lì in poi Donnarumma non fu più tolto dal campo e cominciò la sua parabola che lo ha fatto diventare in seguito uno dei migliori al Mondo. Il Milan e Torriani si augurano che la storia possa ripetersi.