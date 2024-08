Imane Khelif, altro che atleta trans: il suo COMPAGNO ammette tutto in DIRETTA | È una vecchia conoscenza

Il caos intorno all’atleta algerina non si spengono, anzi si fanno ancora più accese: si mette anche in mezzo un giocatore di Serie A

Imane Khelif, nata a Tiaret, Algeria, il 2 maggio 1999, ha sempre sognato di brillare nel pugilato nonostante le opposizioni familiari. Dopo aver visto le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere seriamente la carriera di pugile, affrontando anni di duro lavoro e sacrifici.

Dopo un esordio promettente ai Mondiali 2018, dove si è piazzata 17ª, e una partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha ricevuto il premio di migliore atleta algerina.

Il suo cammino ha preso una piega inaspettata ai Mondiali del 2023 a Nuova Delhi, dove è stata squalificata per presunti livelli eccessivi di testosterone e presenza di cromosomi maschili, insieme alla pugile taiwanese Lin Yu-ting.

La controversia ha acceso i riflettori su Imane Khelif, ma la narrazione è stata spesso errata. Contrariamente a quanto affermato, Khelif non è trans, ma una persona intersex.

Cosa significa “intersex”

L’intersessualità riguarda variazioni naturali nelle caratteristiche sessuali che non rientrano nei tradizionali standard di maschile o femminile. Queste differenze biologiche possono includere una combinazione di tratti sessuali e non indicano nulla riguardo all’identità di genere di una persona. È importante sapere che l’intersessualità è una questione di biologia, non di come qualcuno si sente o si esprime riguardo al proprio genere.

D’altra parte, l’identità di genere transgender è tutta una questione di come una persona si percepisce rispetto al proprio genere e come sceglie di viverlo. Non è collegata direttamente ai livelli di ormoni come il testosterone, che non determinano se una persona sia transgender o meno.

Il supporto del compagno

Imane Khelif ha vinto in seguito al ritiro dell’italiana Angela Carini. Nel suo commento post-vittoria, ha annunciato che il suo obiettivo è conquistare l’oro. Il suo allenatore, Mohamed Chaoua, si è detto molto orgoglioso di lei, annunciando che l’obiettivo è raggiungere l’oro.

“Sostegno totale alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un’ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il frutto del suo talento e della sua etica del lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell’Algeria”. Cosi’, sui social, il centrocampista del Milan e della nazionale algerina Ismael Bennacer ha difeso la connazionale.