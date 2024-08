È stato il peggior nemico di Guardiola | Ora saluta il Milan senza rimpianti: cessione SANGUINOSA per Fonseca

Ha fatto piangere il miglior allenatore del Mondo, ma adesso è costretto ad andare altrove per esigenze tecniche ed economiche.

Troppo spesso accade, soprattutto negli ultimi tempi da quando non si gioca più nei campi di provincia, ma si prediligono le tournée in altri continenti e contro squadre quotate ed affermate, che le indicazioni delle amichevoli pre-campionato possano trarre in inganno, dando impressioni che poi puntualmente non vengono rispettate quando le partite cominciano a valere punti pesanti.

Spesso, invece, alcuni allenatori e dirigenti di club importanti, riescono a trarre il meglio da queste partite che offrono soltanto alcuni indirizzi e suggerimenti tattici e, al contrario, possono valere come importanti indicazioni in sede di calciomercato.

Una delle squadre che sarà impegnata in tournée fuori dall’Italia e affronterà big europee è sicuramente il Milan di Paulo Fonseca che, dopo aver giocato contro il Manchester City, ora se la dovrà vedere ancora contro il Real Madrid ed il Barcellona. Contro gli inglesi, intanto, si è visto un buon Diavolo che è riuscito ad imporsi per 3-2 contro i citizens.

Questi ultimi, però, erano pieni zeppi di calciatori giovani, esuberi fuori progetto e gente che sarà ceduta in prestito o a titolo definitivo. Anche il Milan, dal canto suo, non ha schierato molti dei suoi titolari e dovrà ancora operare parecchio in sede di calciomercato, sia in entrata che in uscita, per costruire la rosa che affronterà la prossima stagione.

Milan, Colombo e Nasti con la valigia in mano

In tutto questo, però, si è già vista la mano di Paulo Fonseca e la voglia di alcuni calciatori, Saelemaekers, su tutti, di far vedere quanto possono essere utili all’allenatore portoghese. Non è un caso che, proprio a proposito dell’esterno belga, l’ex tecnico di Roma e Lille, abbia avuto parole di elogio e di stima.

L’ex Bologna resta sul mercato, ma Fonseca ha dichiarato espressamente che vorrebbe tenerlo. Andranno sicuramente via, invece, i due mattatori del match contro il City, Lorenzo Colombo, autore di una doppietta nel primo tempo su doppio assist di Samu Chukwueze, e Marco Nasti che ha realizzato il gol del definitivo 3-2 che tanto ha fatto infuriare Pep Guardiola.

Nasti, ancora una volta sarà prestito in Serie B

Entrambi gli autori dei gol, però, sono sul piede di partenza e giocheranno ancora una volta in prestito lontano dal Milan. Per Lorenzo Colombo, dopo le esperienze in chiaroscuro in Serie A con le maglia di Lecce e Monza, è quasi certo il passaggio all’Empoli, con Mister D’Aversa che lo attende a braccia aperte.

L’attaccante classe 2003, invece, dopo i prestiti con Cosenza e Bari, in cui ha mostrato tutta la sua cattiveria ed il suo fiuto per il gol, dovrebbe essere ceduto, sempre a titolo temporaneo, ancora una volta in Serie B. Per Marco Nasti c’è la fila e sarà il calciatore stesso a scegliere la sua destinazione preferita.