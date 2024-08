È partito il bonifico in direzione Francia | Ibrahimovic prenota la presentazione a San Siro: sarà un colpo leggendario

Finalmente è arrivato il via libera: il club ha raggiunto l’obiettivo e ora è pronto ad annunciare l’acquisto dell’estate

Il Milan sta facendo sul serio sul mercato e si avvicina a un nuovo colpo di prestigio. Dopo aver messo a segno gli acquisti di Álvaro Morata e Strahinja Pavlovic, i rossoneri sono a un passo dall’ingaggio di Emerson Royal dal Tottenham.

L’accordo tra le due squadre sembra ormai in dirittura d’arrivo, con una cifra intorno ai 15 milioni di euro e ulteriori bonus da definire. Emerson, attualmente in tournée in Asia con il suo club, dovrebbe arrivare presto a Milano per le visite mediche e la firma del contratto.

Non è finita qui: il Milan sta anche cercando un’alternativa di qualità per l’attacco, e il nome che circola con insistenza è quello di Tammy Abraham. L’attaccante inglese della Roma è nel mirino della dirigenza rossonera, che sta tentando di includere Luka Jovic come contropartita tecnica per chiudere l’affare.

Le trattative sono ancora in corso e, nonostante non siano ancora stati raggiunti gli accordi definitivi sugli ultimi dettagli da limare. Il Milan sembra comunque determinato a rinforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione che inizierà tra pochissimi giorni.

C’è una partenza: arriva l’ufficialità

Il Milan ha ufficializzato la cessione definitiva di Daniel Maldini al Monza fino al 2026. Dopo un anno in prestito con il club brianzolo, il giovane centrocampista lascia Milanello. Questo il comunicato ufficiale del club.

“Daniel Maldini è di nuovo un giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni”.

Fofana si libera per il Milan

Lamine Camara è il nuovo acquisto dell’AS Monaco. Il centrocampista senegalese, classe 2004, ha firmato un contratto di cinque anni con il club del Principato, trasferendosi dall’AS Génération Foot. Il Monaco ha annunciato l’arrivo del giocatore tramite i propri canali ufficiali.

Camara vestirà la maglia numero 15 e si unirà ai suoi connazionali Krépin Diatta e Ismail Jakobs. L’acquisto di Camara centrocampista è visto come un possibile sostituto di Youssouf Fofana, con il Milan interessato al suo cartellino. Dentro Camara, fuori Fofana, i rossoneri hanno idealmente il via libera per realizzare il colpaccio dell’estate. Ibra già assapora la presentazione in pompa magna a San Siro.