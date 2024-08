Commisso, pronto il CONTROTRADIMENTO: lui per sostituire Nico Gonzalez | Perdonato dopo la Juve

Il club viola torna sul mercato per cercare di trovare un’alternativa all’esterno argentino che vuole cambiare maglia.

Nelle ultime ore in casa Fiorentina si è aperta una grana non di poco conto legata al nome dell’argentino, Nico Gonzales che è da tempo considerata la stella della squadra. Con Vincenzo Italiano in panchina, infatti, l’esterno viola è stato sicuramente il calciatore più importante e decisivo nonostante una serie non indifferente di infortuni.

Il cambio tecnico, con Raffaele Palladino che ha preso il posto dell’ormai allenatore del Bologna, significa anche una rivoluzione tattica che porterà la squadra viola dalla difesa a quattro a quella a tre, ma anche ad un modulo che non prevede più due ali larghe a supporto della prima punta, bensì due trequartisti.

In quel ruolo è stato acquistato Andrea Colpani che tanto bene ha fatto a Monza, proprio con Palladino, ma ci potranno giocare anche Moise Kean, appena arrivato dalla Juventus, e Lucas Beltran che, anche la scorsa stagione, è stato spesso impiegato a supporto della prima punta. Questo, ovviamente, al netto di altre importanti novità di calciomercato.

La cosa certa, almeno per il momento, è che Nico Gonzales non sembra più essere centrale nel progetto tecnico viola e, anche se dovesse restare, dovrebbe adattarsi a giocare in un ruolo diverso da quello che più gli viene naturale e in cui ha sempre dato il meglio nella sua carriera.

Mercato, la Juve punta forte su Nico Gonzales

Per questa ragione, quindi, Nico si sta guardando attorno e sembra propenso ad accettare la proposta di altri club. Nelle scorse ore si era parlato dell’interesse dell’Atalanta che vuole completare un attacco super anche con il suo acquisto. Ancor più convincente, però, sembra essere la controffensiva della Juventus che ha bisogno di esterni d’attacco da regalare a Thiago Motta.

Un primo contatto con la Fiorentina c’è già stato, ma a spingere verso la destinazione torinese sembra proprio il diretto interessato che non vuole farsi sfuggire quest’enorme opportunità. Nico Gonzales tornerà a Firenze nelle prossime ore, dopo le ferie post Coppa America, e in quel momento si capirà qualcosa in più sul suo futuro.

Mercato, idea Bernardeschi per la Fiorentina

Pradé, intanto, insieme a Rocco Commisso e all’intero management viola, non vuole farsi trovare impreparato e sembra già aver individuato il sostituto ideale di Nico Gonzales. Un’idea affascinante e romantica, infatti, porterebbe al grande ex, Federico Bernardeschi che, nell’estate 2017, fu ceduto dalla Fiorentina, proprio alla Juventus, per circa 40 milioni di euro.

Ora, da qualche stagione, milita in MLS nei Toronto FC, ma ovviamente farebbe carte false per tornare in Italia e soprattutto a Firenze. Il club viola vuole impostare un’operazione in prestito secco, ma in questo caso bisognerà convincere la società statunitense che al momento non sembra voler aprire a questa ipotesi.