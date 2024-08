Terremoto DAZN, c’è la conferma ufficiale: ADDIO al campionato, l’Italia rimane senza emittente | Gratis o niente

Sono ormai note le spartizioni dei diritti televisivi calcistici in vista della prossima stagione, con una sorpresa.

Quando mancano ormai poco più di due settimane all’inizio dei più importanti campionati di calcio europei e circa un mese e mezzo a quello delle coppe europee, ci sono alcune novità circa i diritti televisivi che sicuramente non faranno piacere a molti appassionati di calcio italiani e non.

Da tempo si era delineato lo scenario televisivo in vista della prossima stagione. La Serie A, così come accaduto nelle ultime tre stagioni, sarà un esclusiva dell’emittente DAZN che farà vedere sette partite su dieci in esclusiva. Le altre tre, invece, quella del sabato sera alle 20.45, quella della domenica alle 18 ed il posticipo del lunedì alle 20.45, saranno visibili anche su Sky, oltre che sull’emittente in streaming.

Per quanto riguarda gli altri campionati europei di rilievo, invece, cambierà poco. Sky mantiene i diritti televisivi per quel che riguarda le più importanti partite della Premier League e della Bundesliga di ogni turno. DAZN, dal canto suo, mantiene la possibilità di trasmettere tutti i match della Liga spagnola in esclusiva.

Novità, invece, per quel che riguarda le Coppe Europee. La nuovissima Champions League, oltre che l’Europa League e la Conference League, saranno visibili, almeno per quel che riguarda l’Italia, esclusivamente su Sky. DAZN, invece, mantiene la possibilità di far vedere Conference ed Europa League, mentre Amazon Prime continuerà a mostrare, in esclusiva, la miglior partita di ogni turno della vecchia Coppa Campioni.

Diritti Tv, le novità sul campionato di Ligue 1

Brutta novità, invece, per chi non ha abbonamenti tv e vede soltanto le partite in chiaro. Mediaset, infatti, oltre a perdere la possibilità di trasmettere tutta la Champions League su Infinity, non trasmetterà nemmeno la miglior partita di ogni martedì, come faceva negli ultimi anni. Sky, inoltre, non farà vedere alcuna partita in chiaro delle italiane impegnate in Champions, ma soltanto una partita a turno tra compagini straniere.

Un’ulteriore novità, invece, arriva dalla Ligue 1 che sarà l’unico campionato, tra i top 5 europei, a non essere visibile in Italia. Negli ultimi anni era possibile vedere le partite del campionato francese su Sky, ma quest’anno il colosso britannico ha rinunciato all’acquisto del torneo transalpino.

Ligue 1, senza Mbappé interessa poco

Nessuna emittente televisiva italiana, gratis o a pagamento, ha ritenuto opportuno acquistare i diritti della Ligue 1. Questa situazione, in realtà, tocca da vicino anche la Francia, con DAZN francese che soltanto di recente ha acquisito i diritti per la trasmissione di otto partite su nove di ogni turno del torneo transalpino.

Una situazione paradossale che però è strettamente legata al passaggio di Kylian Mbappé dal Paris Saint Germain al Real Madrid. L’addio del fuoriclasse francese al campionato di casa sua, quindi, ha fatto crollare l’interesse verso la Ligue 1 e di conseguenza il numero di richieste, con DAZN che ha preteso una clausola di uscita nel caso in cui non si dovesse raggiungere la soglia di 1,5 milioni di abbonati dopo i primi due anni.