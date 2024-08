Squadra che vince, non si cambia | Marotta punta tutto sul “figlio” di Darmian: difesa a posto per i prossimi 13 anni

Inzaghi chiede, Marotta accontenta: giovane, talentuoso e con un modo di stare in campo che ricorda già uno dei nerazzurri più amati

L’Inter ha finalmente risolto uno dei nodi principali del mercato estivo: vendere i giocatori in eccesso e fare cassa. Le cessioni di Satriano e Agoumé hanno portato circa 11 milioni di euro al club, al netto di bonus e future percentuali sulla rivendita.

Il tecnico Simone Inzaghi ha messo in chiaro che serve un difensore centrale di piede mancino. Questo rinforzo permetterebbe a Carlos Augusto di giocare stabilmente come esterno alto, mentre si aspetta il ritorno dell’infortunato Buchanan.

La dirigenza ha deciso di puntare su un giovane per “chiudere la toppa”. Alcune trattative sarebbero in fase di sviluppo e potrebbero prendere una piega decisiva nei prossimi giorni. Dopo l’amichevole di Pisa, il direttore sportivo Piero Ausilio e Inzaghi si confronteranno per valutare la situazione.

Nel frattempo, la trattativa con il Brest per Satriano sembra prossima alla chiusura, con un accordo di 6 milioni più bonus, in attesa del via libera definitivo dell’attaccante.

Renan e non solo

Anche Agoumé è quasi pronto a partire, con il Siviglia che offrirà una cifra superiore ai 5 milioni inizialmente previsti, oltre a una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Cessioni fondamentali per definire il futuro mercato dell’Inter, che deve anche gestire le uscite di Arnautovic, Correa e Carboni.

Se Rodriguez rimane una possibilità, la proprietà resta più incline a investire in un giovane con potenziale. Dopo aver scartato la pista Cabal, il club sta monitorando due nuovi nomi: , attualmente in prestito all’Internacional ma di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e Perkovic.

Il piccolo Darmian arriva dalla Dinamo Zagabria

Tra le opzioni in considerazione, spicca Mauro Perkovic, difensore classe 2003 della Dinamo Zagabria. L’Inter, con il benestare del fondo Oaktree, è pronta a investire fino a 10 milioni di euro per un calciatore promettente come Perkovic, che ha già fatto vedere buone cose in Croazia e nelle competizioni europee.

Perkovic, che assomiglia molto a Darmian per come si muove in campo. è cresciuto calcisticamente tra Pula e NK Istra, ha esordito nella prima divisione croata nel 2021 e si è trasferito alla Dinamo Zagabria nel 2023. Con 41 presenze tra campionato e coppe, e un buon numero di apparizioni in Uefa Conference League, il giovane difensore si è messo in luce anche con le nazionali giovanili croate.