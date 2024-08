Sembra Bale ringiovanito di 15 anni | Furlani l’ha fatta grossa: colpo da PLAYSTATION per il nuovo Milan

Il gallese piaceva al Milan nei suoi primi anni di carriera, ora i dirigenti rossoneri sperano di aver scoperto un talento nel suo stesso ruolo.

Nell’estate del 2013 il Real Madrid e Gareth Bale scrissero la storia del calciomercato, almeno per quel preciso periodo storico. Il club madrileno, infatti, acquistò l’ala gallese dal Tottenham per 100 milioni di euro e quello fu il primo trasferimento in assoluto a tre cifre, nonché il più costoso di sempre.

Da quel momento in poi, in realtà, gli acquisti da 100 milioni e passa si moltiplicarono ed aumentarono a dismisura, ma il passaggio di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid fece davvero la storia del calciomercato e segnò un record fino a quel momento mai toccato.

Bale, poi, ripagò con gli interessi quell’investimento fatto dal Real Madrid e fu protagonista delle tre Champions consecutive, facendo parte di un tridente, insieme a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, che ha fatto la storia del calcio e può essere considerato sicuramente tra i migliori della storia del calcio.

Bale si era già fatto notare al Tottenham da giovanissimo, prima di passare al Real Madrid. Nel club londinese mosse i suoi primi passi come terzino destro, per poi avanzare di diversi metri il suo raggio d’azione, trovando il ruolo che lo ha fatto entrare nella storia di questo sport. La partita che lo fece conoscere al Mondo fu giocata a San Siro contro l’Inter, terminò 4-3 per i nerazzurri ed il gallese realizzò una tripletta da terzino destro, facendo vedere i sorci verdi a Javier Zanetti.

Mercato, un nuovo profilo per il Milan Futuro?

In quegli anni il Milan di Berlusconi e Galliani aveva messo gli occhi su di lui e lo voleva a tutti i costi, ma poi non se ne fece più nulla. Un grande rimpianto per i rossoneri che avrebbero potuto portare a San Siro uno dei calciatori più forti in assoluto dello scorso decennio.

Sempre in quel ruolo, intanto, il club rossonero sembra interessato ad un giovanissimo che però andrebbe a rinforzare le fila del Milan Futuro di Daniele Bonera. La formazione Under 23, che tra meno di un mese esordirà in Serie C, vuole rinforzarsi con Cyriaque Irié, attaccante esterno classe 2005.

Milan su Irié, le parole di Pedullà

Lo riporta sul suo sito, l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà che scrive: “Cyriaque Irié è un obiettivo concreto del Milan. Stiamo parlando di un esterno offensivo mancino classe 2005 nato in Costa d’Avorio e con passaporto del Burkina Faso, in forza al Digione e con un contratto in scadenza tra poco meno di due anni”.

Ancora Pedullà dà ulteriori dettagli sulla presunta trattativa di mercato: “Il profilo è stato seguito con attenzione per tutta la stagione, adesso i rossoneri possono decidere di affondare per poi affidare prevedibilmente Irié alla squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Ma l’operazione va chiusa in fretta, valutazione del cartellino circa un milione e mezzo, perché sul ragazzo nelle ultime ore ha chiesto informazioni il Como, un altro club che apprezza Irié”.