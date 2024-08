I nostri tifosi balleranno la SAMBA | Giuntoli, un altro brasiliano in squadra: pagato 60 milioni in contanti

Dopo l’acquisto di Douglas Luiz la Juventus potrebbe aumentare la colonia verdeoro ed acquistare ancora un brasiliano.

Il mercato della Juventus, in questa sessione estiva, è continuamente in fermento. Tra entrate ed uscite, infatti, sono già state tantissime le operazione messe a segno dal club bianconero anche in quell’ottica di rifondazione che segue la linea voluta dal nuovo allenatore Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano, ancor prima del suo arrivo e della sua presentazione ufficiale, aveva già cominciato a lavorare a stretto contatto con Cristiano Giuntoli che ha praticamente carta bianca per quel che riguarda le trattative da portare avanti in sede di calciomercato.

Ed è così che, dopo gli acquisti di Kephren Thuram, Michele Di Gregorio, Cabal e Douglas Luiz, è arrivata ufficialmente la cessione di Matias Soulé che è passato alla Roma per una cifra che comprende 26 milioni di parte fissa, due di bonus facilmente raggiungibili, altri due un po’ più complicati ed il 10% sull’eventuale futura rivendita.

Oltre a Soulé, però, in quella zona del campo, la Juventus potrebbe cedere anche Federico Chiesa. La trattativa tra la Juventus ed il calciatore azzurro, circa il rinnovo di contratto, è ormai in stand-by da tempo. I bianconeri, soprattutto Thiago Motta, non lo ritengono centrale nel progetto tecnico e quindi non vogliono assolutamente rinnovare a cifre più alte rispetto a quelle attuali.

Juventus, ecco le strategie di mercato

Chiesa, da parte sua, vorrebbe un aumento e questo stallo porterà, molto probabilmente, alla cessione entro la fine di questo mercato. Se dovesse partire anche l’ex Fiorentina, la Juventus avrebbe bisogno di due esterni d’attacco sul mercato, ruolo fondamentale per il gioco di Thiago Motta e che attualmente vede il solo Kenan Yildiz sicuro di restare.

Ecco che, quindi, c’è fermento soprattutto per quel che riguarda il mercato in entrata, e non solo per quel che riguarda i profili di Todibo e Koopmeiners che la Juventus vorrebbe a prescindere. Tornando agli esterni d’attacco, però, oltre ai nomi di Adeyemi e Sancho che restano in pole, ma che hanno un prezzo di cartellino parecchio elevato, ecco spuntarne un altro molto interessante.

Mercato Juve, Galeno in pole tra gli esterni d’attacco

Si tratta di Wenderson Galeno, esterno d’attacco del Porto che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma al momento può essere preso anche tirandone fuori 40. La situazione economico-finanziaria del club lusitano ed un Fair Play Finanziario sempre più stringente, però, potrebbe far abbassare ancora di più il prezzo del brasiliano che intanto ha fatto sapere al suo entourage di volere la Juventus.

Dovesse arrivare anche Galeno, la Juventus aumenterebbe la colonia verdeoro che è già composta da Capitan Danilo, dal leader della difesa, Gleison Bremer e dal nuovo arrivato Douglas Luiz. L’esterno d’attacco del Porto sarebbe il quarto brasiliano in rosa, con Thiago Motta, nato in Brasile, che avrebbe diversi connazionali con cui lavorare.