Giocò con Cristiano Ronaldo nella Juventus | Ora è finito nel dimenticatoio: ceduto all’Hellas Verona

Ha militato nella formazione Under 23 della Juve, ma anche in prima squadra, poi tanta gavetta tra Serie B e squadre minori.

Era l’estate del 2018 e a luglio in Italia si verificò un evento che scatenò l’entusiasmo e la gioia di milioni e milioni di tifosi e appassionati di calcio. La Juventus, infatti, acquistava, per circa 100 milioni di euro, Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Sono passati sei anni da quella grandissima operazione e tante sono le cose cambiate. Di certo non si poteva immaginare, almeno in quei concitati giorni di luglio, che l’acquisto di Cristiano Ronaldo sarebbe stato la punta dell’iceberg di una crisi economica che poi avrebbe colpito il club bianconero.

Dopo l’arrivo di CR7, infatti, non arrivarono Champions League, come la società bianconera si immaginava e sognava, ma bensì cominciarono una serie di accadimenti che hanno portato, un anno e mezzo fa, alle dimissioni di tutto il management societario e ad una rivoluzione che ora non vede più Andrea Agnelli, Paratici e Nedved a capo del club.

Eppure, le emozioni di quel trasferimento restano e resteranno per sempre e, a livello di entusiasmo e portata mediatica, soltanto quello di Ronaldo (il brasiliano) all’Inter del 1997 e quello di Diego Armando Maradona al Napoli, possono essere paragonati a quello del portoghese alla Juventus ormai sei anni fa.

Kastanos e la sua esperienza nella Juve di CR7

Nelle tre stagioni in cui Ronaldo è stato un giocatore della Juventus si sono alternati tre allenatori diversi, Allegri, Sarri e Pirlo, ma anche tantissimi calciatori, quasi tutti di grande qualità che hanno reso quella Juventus fortissima, ma anche all’inizio di una fine che l’ha poi portata a non vincere lo Scudetto dal 2020 al 2024.

Tra i tanti compagni di squadra di CR7 alla Juventus, per un breve periodo, c’è stato anche il cipriota, Gregoris Kastanos che fu ingaggiato dalla Juventus nel 2014 per giocare nelle formazioni giovanili del club bianconero. Dopo alcuni prestiti al Pescara, con cui esordisce in Serie A, ed al Zulte Waregem in Belgio, il centrocampista, nella stagione 2018/19, torna alla Juve con cui realizza 30 presenze e tre gol nella selezione Under 23 ed esordisce in Serie A con la maglia bianconera il 13 aprile 2019, nel match di campionato disputato in trasferta contro la SPAL.

Mercato, Kastanos passa dalla Salernitana al Verona

Ora, Kastanos, passa dalla Salernitana al Verona che annuncia così l’acquisto del calciatore 1998: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Unione Sportiva Salernitana le prestazioni sportive del centrocampista cipriota Grigoris Kastanos”.

Il cipriota si trasferisce in Veneto quindi dopo tre anni con la Salernitana, club con cui ha realizzato sei reti e sei assist in 86 presenze. Con la Nazionale cipriota, invece, Kastanos esordisce in Prima squadra il 28 marzo 2015 e, finora, ha collezionato 54 presenze e sei reti.