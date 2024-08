Devi tornare immediatamente ad Appiano | L’Inter esercita la RECOMPRA: ripreso il figliol prodigo

Dopo averlo prestato e poi ceduto con il diritto di riacquisto, i nerazzurri stanno pensando di riprendere un prodotto del loro settore giovanile.

Un mercato pressoché terminato anche perché preimpostato da tempo ed un margine di vantaggio rispetto alle avversarie che potrebbe anche essere aumentato. L’Inter, fresca campione d’Italia e vincitrice della seconda stella, sa che il prossimo anno la concorrenza potrebbe essere più agguerrita, ma è assolutamente pronta a scoprirlo.

Una squadra già fortissima, soprattutto in Italia dove la scorsa stagione ha letteralmente dominato tutte le avversarie, infatti, sembra aver anche migliorato i pochi punti deboli che presentava e si appresta a vivere un’altra annata da protagonista, sperando di fare meglio anche in Europa, nella nuovissima Champions League.

Al momento, infatti, alla squadra allenata da Simone Inzaghi, manca soltanto un difensore, un braccetto di sinistra che possa alternarsi con Alessandro Bastoni nella difesa a tre, per poter contare praticamente su due squadre, 22 calciatori che danno tutti le giuste garanzie e più o meno la stessa affidabilità, senza avere troppe difficoltà nel passare dai titolari alle cosiddette riserve.

In tal senso, infatti, sono arrivati già a Milano il portiere Josep Martinez, che ha preso il posto di Emil Audero come secondo di Yann Sommer, il centrocampista Piotr Zielinski, che si alternerà con Mkhitaryan a centrocampo e l’attaccante iraniano Taremi che ha occupato la casella lasciata libera da Alexis Sanchez e sarà la prima alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter, la nuova filosofia di Oaktree

Un ulteriore passo in avanti, quindi, in quanto a qualità e competitività della rosa, con ancora una o due possibili mosse da fare. Il difensore di sinistra che arriverà certamente e, se dovessero uscire sia Correa che Arnautovic, il quarto attaccante, con Gudmundsson che resta l’obiettivo principale di Marotta e Ausilio.

Con il subentro di Oaktree al posto di Zhang, in capo alla proprietà del club, però, sembra essere cambiata la strategia societaria e si darà sempre più importanza ai giovani, cercando di ringiovanire la rosa. L’Inter, infatti, se ha un difetto, è quello di possedere una rosa con tanti Over 30 e dall’età media molto alta. Il Fondo californiano vuole invertire questa tendenza.

Mercato Inter, si cerca il sostituto di Mkhitaryan

Si comincerà, quindi, con l’opera di svecchiamento che proseguirà anche nella prossima estate. Tra un anno, infatti, molti calciatori dell’attuale rosa saranno a fine contratto. Tra questi c’è il 35enne Mkhitaryan che è un pupillo di Simone Inzaghi, ma non andrà oltre la prossima stagione. Marotta, però, si sta già muovendo per cercare il suo sostituto ed ha individuato due profili in tal senso.

Da una parte c’è Luka Sucic, mezzala croata classe 2002 del Salisburgo che ha un contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe arrivare a Milano, manco a dirlo, a parametro zero. Dall’altra, invece, Giovanni Fabbian, prodotto del settore giovanile interista che lo scorso anno fu acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Il classe 2003 ora è di proprietà dei felsinei, ma l’Inter mantiene un diritto di recompra per 12 milioni di euro da poter esercitare in ogni momento.