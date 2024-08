CLAMOROSO Osimhen, è saltato tutto: rimarrà ancora a Napoli | Ecco come è riuscito a convincerlo

Osimhen sarà ancora il centravanti del Napoli, la trattativa con il PSG si è arenata, il bomber è stato convinto a restare all’ombra del Vesuvio

Era data per scontata la sua partenza in questa sessione estiva e invece la permanenza di Victor Osimhen al Napoli è sempre più probabile. Il bomber nigeriano sta proseguendo la preparazione con la squadra partenopea nel ritiro di Castel Di Sangro. L’ultimo test amichevole ha visto gli azzurri battere grazie alla rete di Giacomo Raspadori il Brest, terzo classificato nell’ultima Ligue 1, avversario quindi molto ostico.

L’entusiasmo è lampante dopo l’arrivo di Antonio Conte alla guida del club. Il suo carisma ha fatto la differenza anche per convincere Giovanni Di Lorenzo e Kvara a restare. Discorso diverso per Osimhen che era il top player da sacrificare in uscita per finanziare una corposa campagna acquisti.

Il pagamento della clausola da 130 milioni avrebbe consentito di ingaggiare più giocatori in diverse zone del campo, con il sostituto che era già stato individuato in Romelu Lukaku che Conte aveva già allenato al Chelsea e all’Inter.

Quest’offerta faraonica non è però mai arrivata e giunti ad agosto i margini per racimolare una cifra simile sono minimi. 15 reti nell’ultima stagione non sono bastati per convincere qualche top club europeo a investire sulla punta.

Sfuma la cessione di Osimhen, il bomber costretto a restare al Napoli

In particolare sembrava interessato il Paris Saint Germain che sta però per ultimare l’operazione Joao Neves dal Benfica per 60 milioni più 10 di bonus. Un investimento che chiuderebbe quindi la possibilità di affondare il colpo per Victor.

Il centrocampista della nazionale portoghese è atteso a Parigi nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto fino al 30 giugno 2029. Nell’operazione è previsto anche il ritorno al Benfica di Renato Sanches, considerato un esubero per il club francese che lo aveva girato in prestito alla Roma.

Il punto sull’attacco del Napoli, tante situazioni da risolvere

Aurelio De Laurentiis dovrà quindi accettare di non poter vendere Osimhen, sperando che l’attaccante svolga un’ottima stagione in modo da avere potenziali clienti l’anno prossimo.

Nel reparto offensivo del Napoli è invece da valutare la posizione di Giovanni Simeone e di Kheddira che il mister Antonio Conte vorrebbe trattenere per il turnover. Entrambi però chiedono maggiore spazio e preferirebbero cambiare maglia.