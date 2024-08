20 milioni sono troppi, ne possiamo spendere 2 | Lotito fa saltare la trattativa, Baroni rimane senza attaccante

La Lazio è costretta a rinunciare all’obiettivo in attacco, la richiesta di 20 milioni è ritenuta eccessiva, Baroni è per ora senza una punta

Continua la campagna di rafforzamento e di ringiovanimento della rosa della Lazio che ha ceduto molti senatori che per molte stagioni hanno fatto la fortuna del club. Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson e Ciro Immobile non sono più giocatori dei biancocelesti e adesso il compito del direttore sportivo Fabiani è quello di sostituirli al meglio, non facendoli rimpiangere.

L’età anagrafica avanzata e la loro volontà di cambiare aria hanno fatto la differenza nella decisione di lasciarli andare via al termine di un campionato concluso al settimo posto, con la qualificazione all’Europa League.

Venti anni di presidenza Lotito festeggiati a inizio ritiro con un nuovo allenatore, Marco Baroni, chiamato a dimostrarsi un tecnico in grado di gestire uno spogliatoio prestigioso come quello del club biancoceleste.

Adesso la priorità è quella di vendere alcuni esuberi, compreso Danilo Cataldi. Il mediano ha un contratto ancora di quattro anni ma i dissidi degli ultimi giorni rischiano di mettere a repentaglio la sua permanenza nella Capitale.

La punta del Lione era un’idea per la Lazio ma il costo è troppo alto per le casse del club

Per il dopo Immobile, al di là dell’eventuale conferma di Castellanos, nel mirino del Girona, il nuovo nome che nelle ultime ore è accostato alla Lazio è Rayan Cherki del Lione. A riportarlo è il Corriere dello Sport che parla del franco-algerino come una grande opportunità.

Il ragazzo è ad un anno dalla scadenza contrattuale ma servono comunque quasi 20 milioni per convincere il club francese. La cifra è stata ritenuta eccessiva da Lotito che non ha intenzione di spendere così tanto per un giocatore che diventerà un parametro zero la prossima estate.

Giocano in Italia gli altri possibili acquisti della Lazio in attacco

Restano vive le piste che portano a Giovanni Simeone e Boulaye Dia. Per entrambi è forte il desiderio di lasciare rispettivamente il Napoli e la Salernitana e la destinazione della Capitale è molto gradita.

Due centravanti che hanno le potenzialità per superare la doppia cifra e dare un contributo importante dal punto di vista realizzativo ma ancora Fabiani sta sondando tutti i terreni disponibili prima di prendere una decisione definitiva. I tifosi devono ancora pazientare, lo scetticismo resta ma potrà andarsene presto.