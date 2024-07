Vincenzo Italiano pensava fosse il nuovo Marchisio | Si sbagliava su tutta la linea: UFFICIALE la nuova cessione

Italiano aveva puntato molto su di lui, adesso è ufficiale la sua cessione, non ha ripetuto i numeri del suo inizio di carriera

Vincenzo Italiano ha firmato per il Bologna. Prende il testimone di Thiago Motta al timone degli emiliani che parteciperanno alla prossima Champions League con il direttore sportivo Sartori che è alle prese con l’arduo compito di rimpiazzare due giocatori fondamentali la passata stagione come Zirkzee e Calafiori per raggiungere questo storico traguardo.

Il tecnico arriva sulla panchina dei rossoblu dopo un triennio positivo a Firenze, con tre finali conquistate ma nessun trofeo portato a casa. Un peccato dato il rendimento avuto in Conference League e in Coppa Italia.

Il campionato è stato di conseguenza in parte trascurato, con il deficit di non avere un centravanti da doppia cifra che capitalizzasse la mole importante di gioco creata, con un calcio sempre propositivo a prescindere dall’avversario affrontato.

Adesso per Italiano un up-grade di carriera in un club che disputerà la Champions League, con l’obiettivo di non farlo come una Cenerentola. Il mercato darà le risposte per capire la competitività dell’organico che avrà a disposizione il tecnico.

Per Italiano era un potenziale fuoriclasse, ora può tornare per la terza volta in Toscana

Mister che ha allenato in A come prima squadra lo Spezia e ha avuto in rosa il giovane Zurkowski, profilo su cui aveva puntato tanto, al punto da paragonarlo a Claudio Marchisio, centrocampista che tanto ha dato alla Juventus.

Oggi il polacco sta per tornare all’Empoli, terza parentesi con gli azzurri. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore con una operazione da circa 1,5 milioni di euro e ingaggio ribassato rispetto a quello attualmente percepito e contratto fino al 2026. Finora Zurkowski ha giocato con l’Empoli 82 partite realizzando 13 gol.

Un Empoli che punta alla salvezza con le reti di due bomber delle milanesi

Empoli che sta per chiudere anche per il bomber Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan, per formare una coppia di centravanti molto promettente con Esposito, in prestito dai cugini dell’Inter.

I toscani hanno cambiato allenatore e affidato la squadra a Roberto D’Aversa, con l’obiettivo di conquistare la terza salvezza consecutiva in A per quello che sarebbe un vero record per il club, in procinto di ristrutturare lo stadio Castellani con un investimento di ben 45 milioni.