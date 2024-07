“Tanto loro hanno già Di Gregorio” | Il nuovo Buffon snobba la Juventus: si è accordato coi rivali di sempre

Per molti è l’erede di Buffon ma sta per firmare per il club rivale della Juventus, i bianconeri hanno già il loro nuovo portiere

A detta di molti l’erede naturale di Gianluigi Buffon è Donnarumma, attuale portiere della Nazionale italiana. Grande protagonista nella vittoria degli Europei di tre anni fa, ha fatto il possibile con le sue parate per evitare l’eliminazione nel torneo disputato il mese scorso in Germania e concluso dagli azzurri agli ottavi di finale.

Ma sono anche altri gli estremi difensori di grande livello, a partire da Vicario che, dopo essersi messo in mostra ad Empoli, ha firmato per il Tottenham e sta ripetendosi a livello di prestazioni anche in Premier League.

La Juventus si affida a Michele Di Gregorio, premiato come miglior portiere della scorsa Serie A. Due stagioni al top tra i pali del Monza e ora una nuova avventura nel prestigioso club torinese che ha iniziato un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina.

C’è anche chi aveva le carte in regola per avere una carriera ai vertici e poi non ha confermato le ottime impressioni mostrate nei primi mesi da professionista.

Il Milan sta per chiudere per il secondo portiere, per anni è stato designato come erede di Buffon

Questo è quanto è successo a Simone Scuffet che, dopo alcune stagioni sottotono, si è rilanciato, all’età di 28 anni, con la maglia del Cagliari. Dopo aver ottenuto la salvezza con i sardi da titolare, il portiere è ora vicino a firmare per il Milan.

I rossoneri pensano a lui dopo l’infortunio occorso a Marco Sportiello che terrà fuori l’ex Atalanta per quasi due mesi. La grande occasione di vestire la maglia di un top club italiano, dopo una lunga gavetta iniziata tra le file dell’Udinese e continuata anche in Romania e a Cipro prima del ritorno in Italia.

Chi può andare al Cagliari come nuovo portiere, arriva anche lui da Udine

Il sostituto di Scuffet per la rosa di Davide Nicola dovrebbe essere Marco Silvestri, elemento in uscita dall’Udinese, nelle scorse ore accostato al Monza prima che i brianzoli chiudessero per Keylor Navas.

Il mercato dei portieri è più attivo che mai, con molte compagini di A che hanno cambiato il proprio numero 1, un ruolo cruciale per poter ottenere i rispettivi obiettivi prefissati.