“Sono solo di passaggio, ho un preaccordo coi nerazzurri” | Palladino, rivelazione CLAMOROSA: la Fiorentina è solo una tappa

La Fiorentina è solo una tappa: Commisso l’ha appena saputo. Le rivelazioni di Palladino sull’accordo coi nerazzurri sono clamorose.

Al lavoro ormai da settimane come tutte le squadre di Serie A, la Fiorentina del neo allenatore, Raffaele Palladino si prepara all’esordio in campionato, che avverrà alle 18.30 di sabato 17 agosto sul terreno dello Stadio Ennio Tardini contro il neopromosso Parma di Fabio Pecchia.

Una sfida, quella contro la formazione ducale, che segnerà per l’ex allenatore del Monza, l’inizio di una nuova avventura alla guida di una squadra, la Viola, capace di raggiungere ben tre finali, due di Conference League e una di Coppa Italia, nelle ultime due stagioni.

Tre finali, purtroppo perdute rispettivamente contro West Ham, Olympiakos e Inter, che a distanza di mesi ancora fanno storcere il naso ai tifosi fiorentini i quali, con l’avvento in panchina del tecnico classe ’84, sperano di tornare a festeggiare la vittoria di un trofeo la quale, in generale, manca in riva all’Arno dalla Coppa Italia vinta ai danni del Parma nella stagione 2000-2001.

Ventitré lunghi anni di digiuno, caratterizzati da alti e bassi, che Nico Gonzalez e compagni tenteranno di interrompere nella stagione 2024-2025 la quale, ormai alle porte, li vedrà impegnati non solo nella corsa a un posto in Champions League conquistato per l’ultima volta al termine dell’annata 2008-2009, ma anche in quelle per Coppa Italia e Conference League, sfumate tristemente, come detto, negli ultimi due anni.

Palladino si affida a Nico Gonzalez: l’argentino è pronto a caricarsi la Fiorentina sulle spalle

Fresco vincitore della Copa America, conquistata per la seconda volta consecutiva con la maglia della sua Argentina lo scorso 14 luglio, Nico Gonzalez si appresta a disputare da protagonista la sua quarta stagione all’ombra della Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Una quarta stagione, che si spera possa regalare soddisfazioni dopo le tre finali perse negli ultimi due anni, che il classe ’98 ex Stoccarda si prepara a disputare da leader della squadra con la quale ha fin qui messo a referto 38 gol in 125 presenze complessive.

Fiorentina, Nico Gonzalez nel mirino dell’Atalanta: la Dea offre 20 milioni più Musso

Desiderosa di tornare a lottare per un posto in Champions League a distanza di 15 anni dall’ultima qualificazione ottenuta, la Fiorentina del presidente, Rocco Commisso, continua a lavorare sul campo in vista dell’imminente stagione e, allo stesso tempo, fa sapere di non avere alcuna intenzione di vendere i propri pezzi da 90.

Pezzi da 90 come Nico Gonzalez che, stando a quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe recentemente finito nel mirino dell’Atalanta del presidente, Antonio Percassi, pronta ad appoggiare sui tavoli degli uffici della Viola un’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Juan Musso. Offerta, questa, per ora rispedita al mittente, che potrebbe però far vacillare il patron gigliato qualora la Dea dovesse aggiungere qualche milione alla parte cash. Al momento non sono stati tracciati scenari, ma nei prossimi giorni potremmo saperne di più.