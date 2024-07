Sarà come vedere Javier Zanetti in rossonero: STRANISSIMO | Il terzino dei terzini ha detto SI a Ibrahimovic

Dopo l’infortunio di Florenzi il Milan sta accelerando per l’acquisto di un esterno che può fare la differenza.

Spesso, quando si parla del calcio dei giorni nostri e si fa il confronto con quello che tutti noi abbiamo amato e sognato da bambini, si dice sempre una frase che ormai risulta quasi una banalità ed una ovvietà, ma che rappresenta una verità assoluta: “Ormai non esistono più le bandiere”.

I calciatori attuali, infatti, a parte in rarissime occasioni, sempre più uniche, sono sempre più propensi a cambiare squadra alla minima offerta più alta che gli permetta di guadagnare qualche milione in più rispetto al loro stipendio del momento. Ed è così, quindi, che difficilmente si vedono calciatori che restano per tutta la carriera, o almeno per più di dieci anni, nella stessa squadra.

Non esistono più, quindi, i Maldini, Baresi o Costacurta; gli Javier Zanetti e Beppe Bergomi, gli Alessandro Del Piero o i Francesco Totti e Daniele De Rossi. Tutti capitani storici delle migliori squadre italiane e tutte bandiere che hanno legato il loro nome ad una singola squadra e ad un singolo club per tutta (o quasi) la loro carriera.

Era pressoché impossibile fino a quindici anni fa, infatti, vedere un Javier Zanetti passare dall’Inter al Milan, così come un Paolo Maldini, al contrario, trasferirsi nell’altra squadra di Milano. Attualmente, invece, sono diversi i calciatori che sono passati dal Milan all’Inter e viceversa.

Milan, l’infortunio di Florenzi e l’accelerata per Emerson Royal

Un calciatore che sarebbe diventato sicuramente bandiera della propria squadra, se solo ne avesse avuto la possibilità, è Alessandro Florenzi che era cresciuto a Roma e nella Roma, ma poi, dopo alcuni prestiti ed un numero enorme di infortuni seri e problemi muscolari, è stato ceduto al Milan. Ora, dopo tre stagioni in rossonero, ancora un grave incidente che lo terrà fuori per quasi tutta la stagione.

Per questa ragione il Milan è tornato sul mercato e, dopo aver acquistato Alvaro Morata e il difensore centrale serbo, Pavlovic, sta per chiudere anche per il terzino destro brasiliano del Tottenham, Emerson Royal che ai rossoneri interessa da diverse settimane.

Mercato Milan, Emerson Royal ad un passo

Dopo l’infortunio di Florenzi, però, i rossoneri hanno accelerato ed hanno ridotto le distanze che c’erano con il Tottenham per arrivare all’esterno destro di difesa. Tra i dirigenti delle due società si continua a trattare ed ora la differenza tra domanda ed offerta è di soli due milioni.

Dopo circa un mese e mezzo di trattative e dialoghi, quindi, Emerson Royal è vicinissimo ad essere un nuovo calciatore del Milan per una cifra che dovrebbe essere vicina a 15 milioni di euro. Il prossimo contatto tra le parti dovrebbe essere quello decisivo per chiudere l’affare e far sì che i rossoneri possano ufficializzare il loro terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.