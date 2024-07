No, non vogliamo Szczesny ma il suo connazionale | Clamoroso a Torino: blitz dalla Polonia per portarlo sotto la Mole

Il portiere polacco si appresta a lasciare la Juventus, mentre un suo connazionale, invece, arriva nel capoluogo piemontese.

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus che da quest’estate è diventato plenipotenziario del club bianconero per quel che riguarda le scelte amministrative, di gestione finanziaria e di mercato, sta facendo scelte importanti e sta completamente rivoluzionando il mondo juventino.

Di concerto con il nuovo allenatore Thiago Motta, inoltre, sta anche scegliendo chi potrà far parte del progetto tecnico bianconero e chi invece non rientrerà nei piani strategici e sarebbe meglio che si trovasse una nuova squadra. A far parte di quest’elenco di calciatori c’è anche Federico Chiesa.

Un altro nome importante e altisonante che non rientra più nei piani bianconeri, ma che nelle ultime stagioni è stato uno dei leader dello spogliatoio, diventando anche una bandiera della squadra, è sicuramente quello del portiere polacco, Wojciech Szczesny.

La sua esclusione dai piani tecnici bianconeri, però, non dipende di certo dalla sua età anagrafica o dalle sue capacità tra i pali. Szczesny, infatti, resta ancora uno dei portieri più affidabili dell’intero panorama calcistico continentale e l’Europeo di Germania lo ha nuovamente confermato, semmai ce ne fosse ancora bisogno.

Juve, Szczesny resta in uscita

Con i suoi 34 anni, infatti, potrebbe ancora essere un titolarissimo della Juventus che, però, ha deciso di affidare la propria porta all’ex Monza, Michele Di Gregorio, pagato circa 20 milioni di euro nel mese di giugno. Szczesny, con i suoi 6.5 milioni di euro netti di stipendio e con un contratto che scade tra un anno, quindi, resta un esubero in casa bianconera.

Per settimane si è parlato del forte interessamento di alcuni club arabi nei suoi confronti, ma anche di quello del Monza di Adriano Galliani che avrebbe voluto far fare, al portiere polacco, il percorso inverso rispetto a quello compiuto da Di Gregorio. I brianzoli, però, hanno chiuso con Keylor Navas e, quindi, hanno abbandonato la pista Szczesny. Per lui resta aperta l’ipotesi Arabia Saudita, ma ci vorrà ancora del tempo.

Mercato Torino, arriva un terzino sinistro in prestito

Per un polacco che dovrebbe lasciare il nostro campionato dopo tante stagioni e le esperienze tra Roma e Juventus, un altro invece sta per arrivarci. Si tratta di Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro classe 2006 che è stato appena acquistato in prestito dal Torino di Urbano Cairo.

L’esterno mancino arriva dal Wisla Cracovia che con un post sui suoi canali social ha ufficializzato il rinnovo del contratto per Jakub fino a giugno del 2026, ma contestualmente anche la sua cessione in prestito al Torino. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche per il nuovo innesto granata.