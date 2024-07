Dovrai arrangiarti SENZA di me | Thiago Motta lo voleva in squadra, lui torna a casa: motivi NON di mercato

Thiago Motta è costretto a rinunciare a un giocatore della Juventus per questa prima fase di stagione, il motivo non dipende dal mercato

Mentre il mercato prosegue, con Todibo e Koopmeiners mai così vicini, la Juventus prosegue il ritiro estivo. La prima amichevole è stata disastrosa con una sonora sconfitta subita a Norimberga contro la squadra tedesca che milita nella Serie b. Nel primo tempo schierati tanti giovani e seconde linee mentre nella ripresa il mister ha dato spazio a molti papabili titolari che non sono riusciti a incidere e ribaltare la partita.

L’allarme è relativo dato che il campionato inizia il weekend dopo Ferragosto ma l’inizio non è stato di certo dei migliori per Thiago Motta, chiamato ad aprire un ciclo vincente alla Juventus dopo aver fatto molto bene alla guida del Bologna.

L’obiettivo è quello di lottare per vincere il campionato dopo aver abbandonato la corsa già a febbraio dopo lo scontro diretto perso contro l’Inter che si è dimostrata superiore in ogni zona del campo.

Gli interventi sul mercato da parte di Cristiano Giuntoli mirano a colmare questo gap ma poi sarà compito dell’allenatore valorizzare al meglio la rosa a disposizione, con molti potenziali fuoriclasse che dovranno dimostrare di meritarsi di indossare la maglia di un club prestigioso come quello di Torino.

Miretti si è infortunato, costretto a interrompere il ritiro

Intanto Thiago Motta è costretto a fare a meno di Fabio Miretti che ha subito una frattura composta del terzo cuneiforme dopo un trauma contusivo al piede destro. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi esami medici per valutare quando potrà tornare di nuovo in campo.

Un giovane che Motta stava testando in questa fase di preparazione per capire se mantenerlo in organico o acconsentire la volontà della dirigenza di mandarlo in prestito, con il Genoa che era molto interessato. Poteva essere anche una pedina di scambio per arrivare a Gudmundsson che resta un obiettivo per l’attacco.

Con Allegri hanno trovato spazio, ora per i talenti del settore giovanile è tempo di partire

L’unico giovane certo di restare in mezzo al campo è Nicolò Fagioli che è sembrato subito in palla dopo il rientro lo scorso maggio dalla squalifica per calcioscommesse.

Iling Junior e Barrenechea si sono trasferiti all’Aston Villa nell’operazione che ha portato alla Continassa il brasiliano Douglas Luiz mentre Nicolussi Caviglia è a un passo dal Cagliari.