de Ligt, ancora tu? Decisivo il consiglio di firmare in Serie A: raggiunge Fabregas con un’offerta FARAONICA

Altro acquisto importante ultimato dal Como di Fabregas, de Ligt non ha mai dimenticato il campionato italiano, offerta irrinunciabile e firma già avvenuta

Cesc Fabregas, allenatore della rivelazione Como, sta ottenendo nuovi innesti di ogni tipo: dai giovani talenti pronti al grande salto a calciatori di grande esperienza da lui fortemente voluti, come Pepe Reina, Alberto Moreno fino al colpaccio Raphael Varane.

L’attacco è stato rinforzato con un bomber come Andrea Belotti, in cerca di riscatto dopo due stagioni sotto le aspettative tra Roma e Firenze. Ha le carte in regola per raggiungere la doppia cifra e le ambizioni del club non hanno intenzione di fermarsi.

Vittoria prestigiosa in amichevole contro l’Al-Hilal di Neymar, in una preparazione che mira ad arrivare pronti per l’esordio in campionato e il ritorno in A che manca da oltre vent’anni, con l’intenzione di togliersi molte soddisfazione, andando oltre a una salvezza tranquilla.

La società è tra le più ricche del Mondo e può investire capitali importanti per rinforzare l’organico. L’allenatore è molto preparato e ha dimostrato di saper mettere in campo in modo efficace i giocatori a disposizione.

Dal Bayern Monaco al Como, convinto con un’offerta importante, torna in Italia dopo il passato alla Juve

L’ultimo acquisto è un giovane di proprietà del Bayer Monaco. de Ligt può aver fatto da sponsor per il compagno di squadra data la sua precedente esperienza in A con la maglia della Juventus. A firmare per i lagunari è Manuel Pisano, 18enne in forza alla squadra B dei bavaresi.

Il classe 2006, che ha mosso i primi passi nelle giovanili della Juve, lascia la Baviera e approda al Como a titolo definitivo, ma da parte sua la società tedesca mantiene comunque un corposo 40% di percentuale sulla futura rivendita, fatto che testimonia quanto la punta abbia potenzialità per esplodere e fare il grande salto.

Nel mirino anche un talento del Milan, ci sono i margini per chiudere in fretta

I comaschi sono interessati anche a Filippo Terracciano, giovane jolly classe 2003 che il Milan ha acquistato dal Verona a gennaio scorso. Un calciatore abile a interpretare più ruoli, dall’esterno difensivo al mediano classico.

Le sorprese, però, potrebbero non finire e nel mese di agosto c’è da aspettarsi qualche altro innesto di spessore per alimentare l’entusiasmo di una piazza che non vuole smettere di sognare in grande.