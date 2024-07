Totti, l’arresto è UFFICIALE: un problema enorme per il figlio | Costretto a rescindere il proprio contratto

Un provvedimento giudiziario cambia il futuro prossimo di Cristian, figlio dell’indimenticabile Pupone.

Un problema che coinvolge la famiglia Totti che negli ultimi tempi è già stata al centro di numerose polemiche e soprattutto spesso in prima pagina nelle pagine social e di cronaca rosa. La separazione tra Ilary e l’ex Capitano della Roma è stata seguita da tanti in Italia, ma soprattutto era diventata un vero e proprio caso nazionale.

Una coppia amata da tutti, un destino che sembrava vederli assieme per tutta la vita, poi la disillusione, un sogno che è diventato ben presto pieno di intrighi, misteri, notizie di tradimenti, tribunali e altre vicissitudini tipo di due personaggi famosissimi che si lasciano dopo tanti anni.

Francesco aveva già lasciato il calcio e la Roma. Quel calcio che tanto gli ha dato e quella maglia giallorossa, capitolina che lo ha fatto diventare un Re, il Capitano per sempre, un simbolo che non verrà mai dimenticato. Quel maggio 2017, però, è arrivato e con lui un addio pieno di lacrime e momenti di fortissima commozione.

Quel suo discorso davanti ad un Olimpico strapieno resterà per sempre negli annali e con esso anche i suoi gol, i suoi assist, le sue imbeccate di spalle per i compagni di squadra, le sue giocate che lo hanno reso immortale e lo pongono tra i calciatori italiani più forti di sempre.

Cristian Totti, salta il suo passaggio all’Avezzano

Nel frattempo, però, una carriera da dirigente era cominciata ed è finita presto, con la sua Roma che lo ha visto agire anche nei piani alti della società per un paio di stagione, salvo poi dimettersi perché non ricopriva una carica di livello e decisionale, in aperta critica con la proprietà. Ora, Francesco ha cominciato a fare il procuratore e tra i suoi assistiti c’è anche suo figlio Cristian.

Il primogenito del Pupone, centrocampista classe 2005, aveva trovato squadra circa un mese fa, ma l’ha dovuta già cambiare a causa di alcune vicende giudiziarie. Dopo l’annuncio del suo acquisto da parte dell’Avezzano, infatti, un terremoto ha coinvolto la squadra che milita in Serie D.

Mercato, Cristian Totti passa al Matera

Il presidente del club, Andrea Pecorelli, infatti, è stato arrestato con l’accusa di autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche. Per questo motivo sono state bloccate le operazioni che coinvolgono la società.

Cristian, che ha già vestito le maglie delle giovanili della Roma, del Frosinone e del Rayo Vallecano, quindi, secondo TeleSveva, sarebbe a un passo dal Matera, anch’esso iscritto alla quarta serie del calcio italiano. Totti junior è pronto per la sua nuova avventura.