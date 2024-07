Quindi hai scelto il bianconero? Bene, quella è l’uscita | Ibra ha scaricato l’INGRATO

Ibrahimovic scarica l’ingrato. Il Milan cede il giocatore ai bianconeri e incassa un bel tesoretto. Avviate le ricerche del sostituto.

Reduce dal bel successo per 3-2 contro il Manchester City di Pep Guardiola nell’amichevole disputata nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, il Milan di Paulo Fonseca si prepara al suo prossimo, affascinante appuntamento contro il Real Madrid dell’ex, Carlo Ancelotti, in programma alle 2.3o italiane di giovedì 1 agosto.

Una sfida, quella contro le Merengues, alla quale i rossoneri arrivano dopo il poc’anzi menzionato successo contro i Citizens e il pareggio per 1-1 maturato contro gli austriaci del Rapid Vienna lo scorso 20 luglio. Un bilancio, questo, decisamente positivo per il Diavolo che ora tenterà di mettere lo sgambetto anche ai campioni d’Europa in carica.

Battere la formazione madrilena, sebbene si tratti di una semplice amichevole pre-campionato, garantirebbe infatti al gruppo meneghino un’importante iniezione di fiducia in vista dell’avvio di stagione, fissato per il prossimo 17 agosto.

Una data, questa, che verrà preceduta dall’ultima amichevole in terra statunitense contro il Barcellona di Hans-Dieter Flick, in programma all’1.30 italiane di mercoledì 7 agosto, in cui gli uomini del tecnico portoghese ex Roma e Lille, ospiteranno a San Siro il nuovo Torino di Paolo Vanoli in occasione della prima giornata dell’annata 2024-2025.

Milan, l’infortunio di Florenzi costringe la società a tornare sul mercato

Uscito con le mani tra i capelli prima della fine del primo tempo della sfida tra il suo Milan e il Manchester City, Alessandro Florenzi ha purtroppo riportato la rottura del legamento crociato e del menisco laterale del ginocchio destro.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il classe ’91 in seguito alla gara contro i Citizens hanno infatti confermato la grave entità dell’infortunio che, esaminata in tempi di recupero, costringerà l’ex Roma e Paris Saint Germain a un lungo stop il quale, non è da escludere, potrebbe fargli saltare l’intera stagione. Una brutta mazzata per il Milan, lo stop di Florenzi, che obbligherà quindi Cardinale a tornare velocemente sul mercato per cercare un suo valido sostituto.

Milan, la cessione di Thiaw finanzia l’acquisto di Emerson Royal del Tottenham

Prossimo a ingaggiare ufficialmente Strahinja Pavlovic, in arrivo dagli austriaci del Salisburgo, il Milan indirizza in Inghilterra le ricerche per il sostituto di Alessandro Florenzi, uscito infortunato dalla sfida di qualche giorno fa contro il Mancester City di Pep Guardiola.

L’infortunio dell’esterno classe ’91, come anticipato, costringe infatti la società a inserire in rosa un nuovo elemento da collocare principalmente sulla fascia destra. Un nuovo elemento, valido ed esperto, che, stando a quanto emerso in rete negli ultimi giorni, potrebbe essere Emerson Royal del Tottenham. Seguito da tempo da Ibrahimovic, Moncada e Furlani, il classe ’99 degli Spurs potrebbe sbarcare a Milano nei prossimi giorni per circa 15 milioni di euro. Cifra, questa, che Cardinale dovrebbe prelevare dai 40 pronti a finire nelle casse della società in seguito alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle.