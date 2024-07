“Qui non puoi giocare: la tua omosessualità non c’entra niente” | Addio al fantasista, costretto a lasciare la Serie A

Sbattuto fuori dal progetto societario: su di lui suonano le sirene degli Stati Uniti, ma se volesse rimanere in Europa? Il clima è tesissimo

Il Cagliari è in pieno fermento sul fronte del mercato estivo. La società sta lavorando duramente per bilanciare la rosa con nuovi arrivi e alcune partenze necessarie.

Dopo aver accolto Luperto, Felici e Zortea, che hanno colmato le lacune lasciate da Dossena, Oristanio e Nandez, il club punta a ulteriori aggiustamenti.

Due giovani promesse, Etienne Catena e Christos Kourfalidis, hanno già lasciato il ritiro estivo di Chatillon per trasferirsi rispettivamente alla Virtus Verona e al Cosenza. Uno dei punti focali è il futuro del portiere Scuffet, che è nel mirino di almeno due squadre di Serie A.

La sua permanenza al Cagliari è incerta e una buona offerta potrebbe convincere il club a lasciarlo andare. In previsione di questo, il Cagliari ha già avviato contatti con Marco Silvestri dell’Udinese, che potrebbe fare ritorno in Sardegna, dove ha iniziato la sua carriera in Serie A.

In arrivo un innesto dal Napoli

Il presidente Tommaso Giulini ha dichiarato che il club sta pianificando uno o due nuovi innesti. Il primo obiettivo è Gianluca Gaetano del Napoli. Le trattative sono in corso per trovare un accordo economico, con il Napoli che chiede 10 milioni e il Cagliari che ne offre 8.

Un possibile compromesso potrebbe essere l’inclusione di Davide Veroli, che il Napoli acquisterebbe per poi girarlo al Bari.

Jankto ai saluti?

Con 31 convocati al ritiro estivo, il nuovo tecnico Nicola ha bisogno di alleggerire la squadra per evitare problemi di sovraffollamento. Uno dei nomi più probabili in uscita è Jakub Jankto, che potrebbe essere attratto dalle offerte della Major League Soccer negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro se preferisca restare in Europa.

Jankto è arrivato a Cagliari la scorsa estate dopo le esperienze con Getafe e Sparta Praga, ma ha avuto una stagione altalenante a causa di un infortunio alla caviglia e non è stato tra i preferiti di Claudio Ranieri. Nell’ottobre del 2023, il Ceco ha fatto coming out attraverso i social annunciando la sua omosessualità. Con il cambio alla guida tecnica, sembra destinato a essere uno dei sacrificati per snellire la rosa.