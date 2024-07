Milan, sostituto di Florenzi pescato tra gli SVINCOLATI: prelevato d’urgenza dalle vacanze | Contratto annuale

Il grave infortunio dell’ex terzino della Roma obbliga i rossoneri ad intervenire sul mercato e correre subito ai ripari.

Una carriera che prometteva tanto, ma che non ha rispettato tutte le attese anche e soprattutto a causa della tanta sfortuna e degli infortuni gravissimi che, ad un certo punto, si sono accaniti su di lui. Alessandro Florenzi era uno dei calciatori italiani più forti, anche in prospettiva, poi la prima rottura del crociato nel 2016.

Da lì in poi una serie interminabile di infortuni gravi, di ricadute, di guai muscolari e vicissitudini fisiche gravi che ne hanno condizionato continuità e rendimento. Anche al Milan, che in lui ha creduto dopo che la Roma lo aveva praticamente scaricato e Valencia e Paris Saint Germain non lo avevano riscattato, purtroppo, la sfortuna si è accanita con Alessandro.

Dopo una prima stagione positiva, quella dello Scudetto 2021/2022, e con stop fisici di poco conto, ecco subito un gravissimo stop ad agosto 2022 in un match contro il Sassuolo che gli condiziona tutta la seconda annata in rossonero. Florenzi torna nella seconda parte di campionato e Champions League, ma non riesce a trovare continuità.

Lo scorso anno riesce a dare qualcosa in più e Stefano Pioli lo utilizza spesso, anche da centrocampista centrale verso la fine del campionato concluso ormai due mesi fa. Ruolo che Paulo Fonseca decide di assegnargli anche nell’amichevole contro il Manchester City che si è disputata nella notte italiana tra sabato e domenica.

Milan, Florenzi out per (quasi) tutta la stagione

La tournée americana di Florenzi, però, dura appena 40′. Poco prima della fine della frazione di gioco, infatti, Alessandro si scontra con Erling Haaland, si fa male ed è costretto ad uscire dal campo in lacrime e lasciare il posto a Pobega. Gli accertamenti sono alquanto spietati: lesioni a carico del legamento crociato e del menisco laterale del ginocchio destro.

Un altro infortunio terribile, quindi, ed un’altra parentesi sfortunata della carriera dell’ex terzino della Nazionale azzurra. La sua stagione potrebbe già essere finita qui, ancor prima di cominciare e, anche se dovesse rientrare prima del previsto, la situazione costringe comunque il Milan a guardarsi attorno ed intervenire sul mercato.

Milan, nuova idea sulla fascia destra

Un terzino destro, in realtà, era già previsto nella pianificazione di mercato dei rossoneri, ma ora ovviamente diventa ancor più un bisogno impellente. Il Milan continua a guardare ed a trattare con il Tottenham per Emerson Royal, ma l’affare non è ancora chiuso e tra i due club c’è ancora qualche milione di distanza.

Ecco, quindi, che nelle ultime ore è spuntata anche la pista che porterebbe all’algerino, Youcef Atal. Il 28enne terzino destro, molto bravo tecnicamente, ma anche dalla spiccata velocità e resistenza, e attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Adana Demirspor. La sua carriera è stata legata soprattutto ad un’altra squadra rossonera, il Nizza in cui ha militato dal 2018 al 2024.