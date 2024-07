McKennie per lui? Affare fatto | Capolavoro Giuntoli, ma i tifosi gridano alla TRUFFA: ci guadagna solo la Juve

Ennesimo capolavoro di mercato di Giuntoli. Il ds della Juventus prende un top del centrocampo cedendo McKennie in cambio.

Messa in archivio la pesante sconfitta per 3-0 rimediata venerdì scorso contro il Norimberga di Miroslav Klose, la Juventus di Thiago Motta continua ad allenarsi in vista dell’inizio del campionato e mette nel mirino le ultime due amichevoli estive che, rispettivamente sabato 3 agosto alle 21.00 e domenica 11 agosto alle 15.00, la vedranno affrontare Brest e Atletico Madrid.

Due partite, quelle contro francesi e spagnoli, che la Vecchia Signora proverà a portare a casa non solo per rialzare la china dopo la pesante debacle dello scorso fine settimana, ma anche per garantirsi un’importante iniezione di fiducia da sfruttare il prossimo 19 agosto all’Allianz Stadium in occasione della prima giornata di campionato contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Una gara, quella contro la formazione lariana allenata dal tecnico spagnolo, che rappresenterà per Vlahovic e compagni il primo ostacolo da superare nella corsa verso quello scudetto mancante ormai all’ombra bianconera della Mole dalla stagione 2019-2020.

Sognato fino allo scorso gennaio, il tricolore sarà infatti il principale obiettivo stagionale della società del presidente, Gianluca Ferrero, la quale, tornata anche in Champions League dopo l’assenza dello scorso anno, punta a giocare un ruolo da protagonista tanto in campo nazionale quanto in ambito continentale.

Juventus, McKennie piace alla Fiorentina: lo statunitense potrebbe raggiungere presto Kean

Ceduto ufficialmente lo scorso 9 luglio Moise Kean alla Fiorentina, che per lui ha versato nelle casse bianconere 13 milioni di euro più cinque di bonus, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, potrebbe a breve chiudere un altro affare con il club del patron, Rocco Commisso.

Stando infatti a quanto emerso nelle ultime ore, piemontesi e toscani starebbero trattando il passaggio in riva all’Arno di Weston McKennie il quale, dichiaratamente fuori dai progetti di Thiago Motta, sarebbe molto gradito a Raffaele Palladino, desideroso di rinfoltire il proprio centrocampo dopo gli addii di Arthur, Duncan e Bonaventura.

Juventus, Giuntoli propone alla Fiorentina lo scambio McKennie-Amrabat

Dichiaratamente fuori dai piani di Thiago Motta, Weston McKennie, come detto, è finito nel mirino della Fiorentina di Rocco Commisso, pronta a sedersi a tavolino con la Juventus per parlare della fattibilità della trattativa che potrebbe portarlo nel capoluogo toscano.

Un centrocampista, l’ex Leeds e Schalke 04, che, particolarmente apprezzato da Raffaele Palladino, potrebbe essere clamorosamente utilizzato dalla Vecchia Signora come merce di scambio per arrivare a Sofyan Amrabat il quale, rientrato a Firenze dopo il fallimentare prestito al Manchester United, a sua volta piace molto a Thiago Motta. Sebbene non molto gradito alla maggior parte dei tifosi viola, che reputano inaccettabile uno scambio in cui a guadagnarci è soprattutto la Juventus, l’affare potrebbe andare in porto nelle prossime settimane.