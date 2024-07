Kessie torna in Serie A, proprio dai rivali rossoneri: “questa non ce la doveva fare” | Pronta la sua #79

Franck Kessie può tornare a giocare in Serie A, per l’ex Milan una nuova sfida con un club rivale dei rossoneri, i tifosi non la prendono bene

A 27 anni Franck Kessie ha ancora molto da dare al mondo del calcio. Lo ha dimostrato nell’ultima stagione, disputata nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al Ahli in cui ha raggiunto la doppia cifra. La propensione offensiva e la capacità di inserirsi negli spazi è un tratto peculiare del suo modo di porsi in mezzo al campo e che ha fatto il bene anche del Milan.

In rossonero cinque anni con 35 reti all’attivo. Un addio doloroso al Barcellona, una scelta che con il senno di poi non è stata redditizia per la sua carriera dato che in blaugrana non è mai riuscito a imporsi come titolare, con la conseguente cessione in Arabia.

Milan che ha ritrovato in Loftus-Cheek un profilo con caratteristiche simili e che guarda a Kessie come un bel ricordo del passato, in un’estate che vede il club aprire un nuovo ciclo dato l’approdo del mister Paulo Fonseca.

Quanto a Kessie non è da escludere un suo ritorno in Serie A. L’ingaggio percepito in Arabia non basta, a lui manca la competitività del calcio europeo e la possibilità di dire la propria anche in Champions.

Kessie e il suo possibile ritorno in Italia ai rivali del Milan

Kessie è un nome nella lista di Cristiano Giuntoli, un piano b se non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. La Juventus cerca in mezzo al campo un giocatore in grado di fare la differenza anche in zona offensiva e Franck ha le carte in regola per consentire un salto di qualità a tutto il reparto.

Bianconeri che hanno ufficializzato la cessione di Matias Soulé e di Huijsen e che sono pronti all’affondo decisivo per l’olandese dei bergamaschi ma Luca Percassi potrebbe opporsi alla partenza del centrocampista anche di fronte a un’offerta vicina ai 60 milioni richiesti.

Il punto sul centrocampo della Juventus, cosa manca ai bianconeri

Mediana della Juventus che si è già rinforzata con due innesti di grande prospettiva come Thuram e Douglas Luiz per un investimento vicino ai 50 milioni complessivi.

Manca però la ciliegina sulla torta, un giocatore in grado di fare la differenza e che conosca già la Serie A, senza il bisogno di un periodo di ambientamento in un campionato tattico come quello italiano.