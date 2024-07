“Fidati, vai in Italia” | CR7 chiama il compagno di sempre: lui accetta l’offerta e firma in Serie A

Un compagno storico di Cristiano Ronaldo è convinto dal campione portoghese a trasferirsi in Italia, chiuderà la carriera in Serie A

Cristiano Ronaldo è al tramonto di una carriera da vero fuoriclasse. Con le maglie di club ha vinto ogni titolo possibile mentre con il Portogallo ha in bacheca un Europeo. Ancora non ha intenzione di abbandonare il mondo del calcio giocato e continua a fare incetta di reti in Arabia dove si è trasferito dopo la seconda parentesi, meno fortunata, al Manchester United in Premier League.

Il talento iberico ha avuto come compagni di squadra molti campioni ed è riuscito a togliersi molte soddisfazioni individuali, dal titolo capocannonieri al Pallone d’Oro, e di squadra.

Uno di loro è Keylor Navas, portiere della Costa Rica, che ha rescisso il contratto che lo legava al Psg, con sole sei presenze racimolate la scorsa stagione, chiuso da Gianluigi Donnarumma, titolare dei francesi.

Tanti trofei vinti, dal Real al Psg, tra cui tre Champions League con i Blancos e a 40 anni non vuole smettere di parare, al punto di avere deciso nelle ultime ore dove giocare la prossima stagione.

Ha vinto tutto con il Real Madrid, ora firma a sorpresa per il Monza, Galliani gongola

Navas si trasferisce in Italia e sarà il nuovo numero uno del Monza. Dopo la trattativa saltata per l’arrivo di Gollini, il club brianzolo ha chiuso per il forte estremo difensore che arriva a parametro zero. Ha giocato con Varane al Real, i due si ritroveranno da avversari in Monza-Como, acceso derby lombardo.

Oltre a Keylor Navas, il Monza sta lavorando anche per definire lo scambio con il Sassuolo tra Consigli e Valoti. Il portiere arriverebbe in Brianza come secondo del costaricano, mentre gli emiliani prenderebbero il centrocampista azzurro.

Un Monza orfano di Colpani e di Palladino, ricomincia da mister Nesta

Monza che sostituisce così Michele Di Gregorio che è passato alla Juventus. Ora il compito di Adriano Galliani sarà quello di trovare un degno erede di Colpani che ha seguito Raffaele Palladino a Firenze.

La squadra è stata affidata ad Alessandro Nesta, una nuova scommessa del direttore sportivo dei biancorossi che ha un legame speciale con l’ex difensore con cui ha vinto tutto ai tempi del Milan. Dopo alcune parentesi in B, per lui la grande occasione di allenare un club nel massimo campionato italiano.