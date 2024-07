Cairo ha scelto l’ex bianconero: TRADIMENTO al contrario sotto la Mole | Dimenticato Buongiorno in 1 minuto

Il Torino rimpiazza Buongiorno con un ex bianconero, il tradimento fa impazzire i tifosi granata, pronto per essere il nuovo leader della difesa

Il Torino deve sistemare il proprio reparto arretrato. La scorsa stagione la difesa si è comportata molto bene e ha consentito ai granata di sfiorare la qualificazione in Conference League. Per il nuovo ciclo targato Vanoli, il club piemontese dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno che si è trasferito per 40 milioni al Napoli di Antonio Conte.

Torino che deve fare a meno anche di Schuurs, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo ha costretto a stare lontano dal campo dallo scorso ottobre. Il rientro doveva essere previsto nella parte finale del campionato ma potrebbe essere nuovamente operato e stare in infermeria fino al 2025.

Un investimento importante per Urbano Cairo che aveva prelevato il centrale dall’Ajax nella sessione estiva dell’estate precedente e che è stato costretto a non poter usufruire del talento del giovane difensore.

Il patron dei granata è quindi costretto a intervenire sul mercato per trovare dei degni sostituti, con il rischio di perdere anche il terzino Bellanova, nel mirino della Roma e di alcuni club di Premier League.

Due obiettivi per la difesa del Torino, Cairo vuole chiudere nei prossimi giorni

Per le fasce è stata avanzata una proposta di otto milioni per Robin Gosens all’Union Berlino. I tedeschi ne chiedono dieci ma ci sono le condizioni per chiudere le trattative, con il terzino che potrebbe così tornare in Italia dopo le parentesi all’Atalanta e all’Inter.

Per l’eredità di Buongiorno il nome più caldo è invece quello di Erlic del Sassuolo, che ha militato anche nei bianconeri dello Spezia, cercando di anticipare sul tempo Monza e Parma. L’offerta è quella di un prestito oneroso a 500 mila euro con un diritto di riscatto a 6 milioni di euro, con i neroverdi che chiedono l’obbligo di riscatto.

Il Torino è in ritiro agli ordini di Vanoli

Intanto prosegue la preparazione in vista del debutto in campionato per l’organico a disposizione di Vanoli. L’ultima amichevole ha visto una squadra ancora da rodare, con una sconfitta subita per mano della Cremonese.

C’è tempo per assimilare gli schemi e mettere minuti preziosi sulle gambe, in vista di una stagione in cui il Torino punta a mantenersi nella zona sinistra della classifica.