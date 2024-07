Non c’è stato niente da fare: dobbiamo tenercelo | Oaktree avvisa Inzaghi, ma lui è contento

L’Inter è costretto a mantenere in rosa un giocatore che era stato messo sul mercato, Inzaghi accetta la decisione di Oaktree

Il mercato dell’Inter sta subendo un momento di stop dopo essersi avviato alla sua conclusione con largo anticipo. Il mancato innesto di Juan Cabal, giovane colombiano che ha firmato per la Juventus, ha impedito di risolvere la grana di un difensore dal piede mancino che l’infortunio di Buchanan ha richiesto per la rosa di mister Simone Inzaghi.

Beppe Marotta cerca un giocatore di prospettiva, che possa crescere in nerazzurro e maturare una futura plusvalenza utile per le casse del club. Un’altra caratteristica essenziale è la duttilità tattica.

Il profilo richiesto è quello di un giovane che sappia schierarsi sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque, in grado di fare con efficacia sia la fase di copertura che quella di spinta sulla fascia.

Diversi i nomi accostati ai campioni d’Italia in carica come quello di Vasquez del Genoa, club che gode di un ottimo rapporto con l’Inter o di Aaron Wan-Bissaka del Manchester United, nel mirino anche dei cugini del Milan e del West Ham che sembra ad oggi il favorito per assicurarsi le sue prestazioni.

Dumfries possibile pedina di scambio? No, Oaktree ha deciso: resta in nerazzurro

Secondo quanto rivelato da The Athletic infatti lo United starebbe intavolando un affare che prevederebbe Aaron Wan-Bissaka in nerazzurro e Denzel Dumfries all’Old Trafford. Il rinnovo non ancora avvenuto dell’olandese con il club meneghino, con la scadenza a giugno 2025, fa pensare che la sua volontà sia quella di cambiare maglia.

Oaktree ha fatto sapere però che sarebbe favorevole alla sua permanenza a Milano e i prossimi giorni saranno decisivi. La proposta della società è quella di un aumento di stipendio dai 2,5 milioni attualmente percepiti a 4 a stagione come l’altro terzino Federico Dimarco.

Inzaghi è d’accordo, Dumfries può rimanere ma non deve pretendere la titolarità

Inzaghi ha spesso preferito Mattia Darmian che dà maggiori garanzie in difesa ma una stagione lunga e ricca di partite come quella in procinto di iniziare presuppone la necessità di avere una rosa ampia che sarà utilizzata con il giusto minutaggio per tutti.

Per questo motivo il tecnico dell’Inter non si oppone all’ipotesi che Dumfries possa restare. Tutto dipende dalla decisione che prenderà il giocatore insieme al suo entourage.