Milan, terremoto nello spogliatoio: tolta la fascia al capitano di sempre | Ecco chi la indosserà da oggi

C’è ancora grande incertezza sul futuro prossimo dei rossoneri a circa tre settimane dall’inizio della stagione ufficiale.

Tra le grandi deluse di questi primi quasi due mesi di calciomercato, almeno per quanto riguarda la nostra Serie A, c’è sicuramente il Milan. Dopo aver chiuso la scorsa stagione tra polemiche, contestazioni ed una sorta di rassegnazione, la scelta del nuovo allenatore, con Paulo Fonseca scelto al posto di Stefano Pioli, non ha di certo migliorato la situazione.

Il mercato, soprattutto quello in entrata, poi, non sta portando quella ventata d’aria fresca di cui avevano bisogno tifosi e ambiente e sta contribuendo a far scendere le quotazioni del club rossonero nella griglia di partenza in vista della prossima Serie A e della prossima stagione.

Mancano ormai tre settimane circa all’inizio del campionato e il mercato in entrata del Milan si limita al solo, Alvaro Morata che, tra le altre cose, non arriverà a Milanello, per unirsi ai suoi nuovi compagni, prima del prossimo 10 agosto. Al momento la costruzione della nuova rosa e del nuovo Diavolo di Paulo Fonseca è davvero in alto mare.

Sono ancora almeno quattro o cinque le pedine che serviranno per rendere il Milan competitivo. Nell’attuale rosa, al netto di cessioni importanti, mancano infatti un altro attaccante, che possa alternarsi o giocare affianco a Morata, una mezzala di qualità, un centrocampista di rottura che sappia giocare davanti alla difesa, un centrale difensivo ed un terzino destro.

Milan, Calabria a rischio fascia da Capitano

Al momento, inoltre, in casa Milan non si ha nemmeno la certezza su chi sarà il Capitano per tutta la stagione. Nell’attuale rosa, infatti, le gerarchie, almeno quelle stabilite da Stefano Pioli e dallo spogliatoio, dicono che la fascia spetta ancora a Davide Calabria ed il suo vice resta Theo Hernandez.

Le idee della società di prendere il brasiliano Emerson Royal dal Tottenham, però, coinciderebbero con la perdita del posto da titolare del terzino destro italiano che a quel punto dovrebbe cedere anche la fascia al compagno di squadra francese, titolare e leader indiscusso del Milan.

Milan femminile, Grimshaw nuovo Capitano

Dove la fascia da Capitano è stata già assegnata ed ufficializzata, invece, è sicuramente nel Milan femminile, con Christy Grimshaw che, ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri, ha comunicato questa importante novità.

Queste le parole della calciatrice rossonera: “Con orgoglio e piacere vi annuncio che sarò il nuovo capitano. Guiderò con orgoglio la squadra in questo nuovo ed entusiasmante percorso. Essere capitano mi riempie di orgoglio, è una grande responsabilità che accolgo a cuore aperto. Ai nostri tifosi dico grazie per essere stati al nostro fianco e non vedo l’ora di vedervi qui ai tifare per i nostri colori preferiti”.