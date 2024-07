La Roma avrà il suo nuovo Batistuta | Altro che Sorloth: De Rossi ha fatto la sua scelta, promosso come 9 d’attacco

La Roma sorprende tutti ed è vicina a chiudere per uno dei centravanti più prolifici dell’ultima stagione a livello europeo, sarà il nuovo Batistuta?

Questo luglio è trascorso in sordina per la Roma. Il malumore della piazza è palese, con pochi giocatori accostati ai giallorossi che nel frattempo hanno iniziato il ritiro estivo agli ordini di Daniele De Rossi, confermato per le prossime due stagioni alla guida del club dopo l’ottimo rendimento avuto nei primi sei mesi in panchina.

Cambio anche di direttore sportivo, con Tiago Pinto che si è trasferito al Bournemouth in Premier League, e con la Roma che lo ha sostituito con l’ex uomo mercato del Nizza, il francese Florent Ghisolfi, scelto dai Friedkin per rinforzare l’organico.

C’è un senso di continuità e una novità sostanziale nel modus operandi dei capitolini sul mercato. I colpi sono arrivati spesso all’improvviso, con trattative lampo che hanno spiazzato i tifosi e gli addetti ai lavori.

Dall’altra parte l’intenzione di Ghisolfi è quella di costruire una rosa che possa aprire un nuovo ciclo e consentire una progettazione, senza l’ingaggio di giocatori in prestito o esuberi da top club europei ma giovani di prospettiva che possano rappresentare il futuro.

Un nuovo colpo in attacco per la Roma, può essere l’erede di Batistuta

Per questo motivo il nuovo nome per l’attacco è quello di Artem Dovbyk, capocannoniere della scorsa Liga. Incassato un altro rifiuto per Sorloth, i giallorossi avrebbero iniziato una trattativa ufficiale per l’attaccante del Girona che sembrava a un passo dalla firma con l’Atletico Madrid.

Gli agenti del centravanti ucraino sono in Italia per incontrare la dirigenza romanista e trovare un accordo, sulla base di un ingaggio di circa tre milioni di euro e il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni, una cifra raggiungibile tramite dei bonus alla portata del giocatore.

De Rossi si fa intermediario nell’operazione, riuscirà a convincere Dovbyk?

Proprio De Rossi avrebbe contattato di persona Dovbyk, mostrando il proprio gradimento nei suoi confronti e il desiderio di allenarlo, esattamente come fece Mourinho con Paulo Dybala e con Romelu Lukaku.

La Roma ha inoltre chiuso per Matias Soulé che rinforza il tridente d’attacco e approda nella Capitale. Due investimenti importanti, necessari per conquistare un piazzamento Champions, obiettivo sfumato nel rush finale della scorsa stagione. Il sereno sta tornando in un ambiente esigente e caloroso come quello romanista.