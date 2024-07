Fu perno fondamentale del Milan, ora vuole costruirsi una CASA D’ORO: accettata l’offerta araba | Firma stanotte

Grande protagonista con la maglia del Milan, adesso firma per un club dell’Arabia, concluderà la carriera con un ricco ingaggio

Il calciomercato in Arabia è iniziato con ritardo rispetto a quello europeo ma tanti top player continuano ad essere attratti dal fascino economico della Saudi Pro League, fatto divenuto prassi la scorsa estate. Il pioniere è stato Cristiano Ronaldo ma molti lo hanno seguito, anche giocatori che non sono al tramonto della loro carriera, come Milinkovic Savic, Kantè e Marcelo Brozovic.

Un altro mercato sembra essere più appetibile rispetto a quello italiano e complica le operazioni in entrata dei club di Serie A, già costretti ad arrendersi di fronte allo strapotere delle squadre della Premier.

Il mondo del calcio è cambiato e le proprietà italiane sono diminuite di fronte a investimenti sempre maggiori che sono necessari per poter essere competitivi a grandi livelli. Gestire un club è divenuta un’operazione non dettata da una fede ma dal bisogno di fare business.

Tornando all’Arabia, il campionato è divenuto un terreno in cui mostrare la ricchezza di un Paese che è ancora molto indietro per quanto riguarda il rispetto e la parità dei diritti.

Bonaventura lascia l’Italia e riparte dall’Arabia, convinto da un ingaggio mai avuto in carriera

I giocatori sono però attratti da un ingaggio economico ragguardevole e l’ultimo in ordine temporale è stato

Giacomo Bonaventura. Dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina, l’esperto centrocampista ha trovato infatti un’intesa con l’Al Shabab. Per lui è pronto un accordo annuale da 4 milioni di euro netti d’ingaggio.

Bonaventura nei giorni scorsi era stato accostato anche al Como, ma alla fine ha scelto di volare a Riad. L’ultima stagione aveva eguagliato il record personale di reti, otto, in A, che aveva realizzato ai tempi del Milan.

Bonaventura ha fatto le fortune del Milan e della Fiorentina con reti pesanti e tanta qualità

Il Milan lo aveva avuto nel proprio organico nello scorso decennio, in un periodo caratterizzato da una crisi di risultati che è stata interrotta dall’approdo di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri.

Bonaventura era il leader del centrocampo e il suo apporto in fase offensiva era stato molto utile, così come con Vincenzo Italiano in una Fiorentina in cui gli attaccanti avevano mostrato molta difficoltà ad essere incisivi sotto porta.