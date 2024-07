Commisso non ci ha potuto fare niente: è volato in BIANCONERO | Costo dell’operazione: 0€

La Fiorentina perde a zero un giocatore importante del proprio organico, firma per i bianconeri, Commisso non ha potuto intervenire

La Fiorentina prosegue a costruire la squadra per la prossima stagione. Molti cambiamenti in vista, a partire dall’allenatore. Raffaele Palladino ha preso il posto di Vincenzo Italiano che ha salutato i toscani dopo un triennio molto positivo e si è accasato al Bologna, con la chance di partecipare alla Champions League con gli emiliani.

Per la Viola un nuovo ciclo con tanti volti nuovi, soprattutto in mezzo al campo date le numerose partenze che non hanno consentito però di avere a disposizione risorse economiche importanti.

Infatti tanti giocatori hanno rescisso il loro contratto e da svincolati saranno liberi di trasferirsi altrove. Rocco Commisso è comunque molto fiducioso e i tifosi attendono colpi in entrata, oltre a quelli di Andrea Colpani sulla trequarti, di Pongracic che ha preso il posto di Milenkovic e di Moise Kean in attacco.

Proprio ai bianconeri della Juventus sono stati ceduti negli ultimi anni i talenti più importanti della rosa, da Federico Bernardeschi a Chiesa fino a Dusan Vlahovic, tutti cresciuti nel settore giovanile dei toscani.

Duncan firma per il Venezia, si era svincolato dalla Fiorentina

Ha lasciato la Fiorentina Alfred Duncan da svincolato e ha firmato per il neopromosso Venezia. Un innesto di spessore per i lagunari, neopromossi in A. 31 anni compiuti, con un passato nelle giovanili dell’Inter, il ghanese ha collezionato oltre 300 presenze nel massimo campionato italiano.

Due anni di contratto, con opzione di rinnovo per lui che ha scelto Venezia per l’ambizioso progetto e per le possibilità di giocare da titolare.

Continua il ritiro estivo dei toscani, le amichevoli in Inghilterra non sono andate bene

Fiorentina che sta svolgendo una parte del ritiro estivo in Inghilterra. Pareggio contro il Bolton e sconfitta contro il Preston, squadre che militano in categorie inferiori ma che sono più avanti dei toscani nella preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione.

Indicazioni importanti sono pervenute a Palladino che sta provando nuovi schemi tattici e testando diversi profili in varie zone del campo per capire dove intervenire ancora sul mercato. Il centrocampo necessita di altri innesti dati gli addii di Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e del brasiliano Arthur che non è stato riscattato dalla Juventus nonostante l’ottima annata disputata nel capoluogo toscano.