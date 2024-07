Balotelli, epilogo CLAMOROSO: chiuderà la carriera in ECCELLENZA | Ha già firmato il suo contratto

Nuovo contratto e notizia dell’ultima ora per un altro affare che si chiude in questa rovente estate di calciomercato.

Non c’è ancora pace e serenità per Mario Balotelli. Spesso al centro dell’attenzione più per casi di cronaca rosa, ma a volte anche nera, che per le sue gesta calcistiche, a quasi 34 anni, si appresta ormai a vivere le ultime fasi di una carriera che può essere anche riassunta definitivamente come un grande rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato.

I suoi esordi da sogno nell’Inter, il Triplete vinto anche se non da protagonista nella seconda parte di stagione, le vittorie con il City, le prestazioni con il Milan, forse le migliori della sua carriera, fino al periodo (breve) al Liverpool ed una carriera che da lì in poi ha subito un’inesorabile fase calante anche e soprattutto per suoi demeriti.

Mario Balotelli, però, lega il suo nome anche alla maglia della Nazionale e a quella storica e famosa doppietta alla Germania, nella semifinale di Euro 2012, che fece emozionare milioni di appassionati di calcio italiani e non solo. Sembrava l’avvio di una carriera di alto livello, ma quello può essere considerato solo il suo apice in maglia azzurra.

Eppure, nonostante gli ultimi anni di carriera lo abbiano visto militare in squadre e tornei nazionali calcistici di periferia, al Sion in Svizzera ed all’Adana Demirspor in Turchia, Mario è stato spesso citato, anche nell’ultimo fallimentare Europeo disputato dall’Italia in Germania, come l’unico attaccante che avrebbe potuto risollevare le sorti della nostra Nazionale.

Cambiamenti per i fratelli Balotelli

Alla soglia dei 34 anni, però, e dopo l’esperienza in Turchia, Mario cerca squadra e, attualmente svincolato, attende la chiamata di un club per firmare forse l’ultimo contratto importante della sua carriera. Si è parlato spesso del Corinthians in Brasile, con cui l’accordo sembrava vicino, ma ancora non se n’è fatto nulla.

A cambiare squadra in quest’estate di calciomercato, però, è stato anche suo fratello Enock, a cui Mario è molto legato. Il classe 1993 non ha raggiunto i livelli del fratello in carriera, ma ha sempre disputato campionati minori, soprattutto in Serie D. Di ruolo attaccante, può svariare in più zone del fronte offensivo. Prima punta, suo ruolo naturale, ma anche ala.

Mercato, nuova avventura per Enock Balotelli

Con circa 100 presenze nel campionato di Serie D, nel corso delle ultime stagioni, invece, ha giocato in Eccellenza, segnando anche con una certa regolarità con le maglie dell’Ospitaletto e del Rovato, nell’ultima stagione, in cui ha collezionato 33 presenze e 21 reti.

Ora, ecco una nuova esperienza, sempre in Eccellenza. Enock, infatti, ha firmato con il Ciliverghe, squadra che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza, collocata nel girone C in Lombardia, e che ha l’obiettivo di centrare la promozione in Serie D.