20 milioni? Noi li spendiamo in 2 mercati | Ibrahimovic, saltato l’accordo: la cifra richiesta era troppo alta

Sfuma un altro colpo in entrata per il Milan, ritenuta eccessiva la richiesta economica di 20 milioni, Ibrahimovic costretto a interrompere la trattativa

Per il Milan un mercato che ha preso il via dopo il colpo Alvaro Morata in attacco. Un investimento contenuto, grazie alla clausola rescissoria, ma con garanzie che sia redditizio. Un centravanti che conosce già la Serie A e che ha un’esperienza consolidata in campo internazionale per poter sostituire Olivier Giroud come punta centrale dei rossoneri nel nuovo corso targato Paulo Fonseca.

Potrebbe arrivare una seconda punta, con caratteristiche complementari, per consentire al mister portoghese di avere maggiori soluzioni tattiche per presentarsi di fronte alla retroguardia avversarie con più imprevedibilità.

Il budget è però abbastanza risicato a meno di cessioni importanti, come quella di Tiaw, valutato 40 milioni. Potrebbero partire anche Adli e Pobega, possibili pedine di scambio con l’Udinese per arrivare a Lazar Samardzic.

In salita la trattativa che porta a Fofana del Monaco, con il club del principato che ha alzato la richiesta economica. Più fattibile convincere Adrien Rabiot, soprattutto se non dovessero pervenire offerte migliori al centrocampista francese.

Era un obiettivo del Milan ma costa troppo, firma per il Chelsea

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, con Pavlovic sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. La distanza tra l’offerta dei rossoneri e la proposta del Salisburgo è quasi azzerata.

La dirigenza però apprezza molto il profilo del classe 2005 Aaron Anselmino, in forza al Boca Juniors, che viene considerato in Argentina tra i migliori prospetti della nuova generazione. Una pista ormai sfumata dato che il Chelsea ha chiuso e trovato un accordo sulla base di 20 milioni. Anselmino resterà in Argentina in prestito sino al prossimo gennaio, per poi trasferirsi in Premier League.

Anselmino non potrà giocare nel Milan, la difesa rossonera punta su profili di esperienza

Un colpo in entrata sfumato per un talento che poteva essere per un periodo aggregato al Milan Futuro in Lega Pro prima di debuttare in prima squadra.

Discorso analogo per Simic che potrebbe anche essere ceduto dato che Fonseca ha fatto intendere di non avere molta stima nei suoi confronti. Il giovane aveva esordito lo scorso gennaio in un momento di enorme emergenza per la difesa rossonera ma non ha poi trovato continuità in campo nel rush finale della stagione.