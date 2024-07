Scamacca, ci risiamo: mal di pancia improvviso in società | Gli hanno già trovato il sostituto: operazione UFFICIALE

Il feeling tra l’Atalanta e Scamacca sembra essersi perso, adesso l’attaccante può partire, il club ha trovato l’accordo per un nuovo bomber

Per l’Atalanta è iniziato il ritiro estivo agli ordini del confermato mister Gian Piero Gasperini. Il tecnico è la certezza su cui costruire un futuro ancora più roseo per il club lombardo che ha vinto la scorsa Europa League ma che non ha intenzione di allentare le proprie ambizioni. Una stagione che sarà quella della conferma ai vertici e che dovrà testimoniare che la crescita non è stata casuale.

Prima amichevole stagionale in Olanda contro l’Az Alkmaar, con assenti gli infortunati Scalvini e Zaniolo, il centrocampista Ederson, in vacanza data la partecipazione alla Coppa America, Gollini e Miranchuk che sono vicini ad essere ceduti.

Presente invece Teun Koopmeiners, nonostante si parli da tempo di un suo possibile trasferimento alla Juventus, smentito da Percassi. 60 milioni è la cifra che i bergamaschi vogliono per lasciar partire uno dei giocatori più talentuosi dell’organico.

Nel frattempo si prepara il primo impegno ufficiale della stagione, la Supercoppa Europea che vedrà l’Atalanta sfidare il Real Madrid di Carlo Ancelotti a Varsavia, una sfida di grande prestigio con il sogno di alzare un’altra coppa internazionale.

Scamacca deve preoccuparsi, l’Atalanta ha chiuso per un giovane centravanti di enorme talento

Gianluca Scamacca ha deluso con la maglia della Nazionale italiana agli Europei che si sono disputati in Germania. Erano molte le aspettative nei confronti della punta che aveva concluso molto bene il campionato.

La sua permanenza a Bergamo non è così scontata, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante. Nel frattempo i nerazzurri hanno chiuso per il giovane Vinko Kolakovic, punta classe 2008 prelevata a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria.

Un’Atalanta che scommette sui giovani, tra l’Under 23 e un talent scouting di grande livello

Un’altra scommessa per l’Atalanta che ha spesso pescato sul mercato giovani pieni di talento che poi sono stati venduti a cifre importanti, con ricche plusvalenze molto utili per il bilancio.

Lo stato di salute del club si nota anche da questo particolare e l’attenzione nei confronti dei giovani è testimoniata anche dalla creazione dell’Under 23 che dallo scorso anno disputa il campionato di Lega Pro. Kolakovic potrebbe essere aggregato a quel gruppo ma Gasperini darà lui una chance con alcuni allenamenti nei prossimi giorni, per capire se rischiare di buttarlo nella mischia ed aggregarlo alla prima squadra.