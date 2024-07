Per Vincenzo Italiano era come un figlio | Ora senza di lui ha già fatto le valigie: addio UFFICIALE tra poche ore

Il cambio di allenatore, in casa viola, porterà diverse novità tattiche e, quindi, anche la rinuncia a calciatori che erano importanti per Italiano.

Dopo la sconfitta in finale di Conference League, la seconda consecutiva, contro l’Olympiakos, in casa viola è arrivato l’annuncio ufficiale, da parte di Vincenzo Italiano, della separazione tra l’ormai ex tecnico viola e la Fiorentina. Questo nonostante l’insistenza della società per farlo restare.

Italiano aveva ormai scelto di andare via e da lì a qualche giorno si sarebbe accasato al Bologna che, nel frattempo, aveva dovuto accettare l’addio di Thiago Motta a sua volta passato alla Juventus. Il club viola non si è fatto trovare impreparato ed ha scelto Raffaele Palladino come nuovo allenatore.

Da Italiano all’ex allenatore del Monza il cambiamento non è di certo roba da poco. Cambiano i metodi di allenamento, cambia l’idea di calcio, cambia soprattutto il modulo ed il modo di mettere la squadra in campo. La differenza più sostanziale è quella del passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre.

Anche per quel che riguarda l’attacco le novità saranno sostanziali. Dal 4312 di Italiano, infatti, si passerà al 3421 di Palladino che dà meno importanza agli esterni d’attacco e predilige i trequartisti. Non è un caso, infatti, che dal Monza sia già arrivato il suo pallino, Andrea Colpani, e dalla Juventus, Moise Kean che, oltre a giocare da prima punta, può fungere anche da trequartista.

Fiorentina, le idee per l’attacco di Palladino

Ruolo, quest’ultimo, che potrà essere ricoperto anche da Beltran, da Barak, da Nico Gonzales, che sarà sempre più centrale nelle idee di calcio del nuovo allenatore, e forse anche da Riccardo Sottil. Hanno già dato il loro addio, invece, per scadenza naturale del contratto, Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli.

Vicino all’addio, o comunque fuori dal progetto, è Mbala Nzola, ma anche un vecchio fedelissimo di Vincenzo Italiano che da anni sembra sul piede di partenza, ma poi resta, diventando sempre importante per l’ormai ex allenatore viola. Parliamo di Christian Kouamé che potrebbe lasciare a breve la Fiorentina.

Mercato Fiorentina, il Maiorca su Kouamé

L’esterno d’attacco viola, reduce da una stagione con soli due gol ed un assist in Serie A, potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane. Su di lui c’era stato l’interesse proprio del Bologna di Mister Vincenzo Italiano, a conferma di quanta stima ci sia tra i due, ma al momento la pista estera sembra la favorita.

Sulle tracce dell’ivoriano, infatti, ci sarebbe il Mallorca che ha già avviato i contatti con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni del classe 1997. Un suo approdo in Liga, quindi, non è da escludere visto che i maiorchini sembrano fare sul serio, tanto che una prima trattativa sarebbe già stata intavolata con la Fiorentina, disposta a cederlo a titolo definitivo alle giuste condizioni.