Milinkovic-Savic in Serie A, ma il volo prenotato non è per Torino | “Non compatibile coi valori della nostra società”

Milinkovic Savic fa ritorno in Serie A ma non a Torino, non rientra nei piani del club che ha deciso di puntare su un altro profilo

Milinkovic Savic è reduce da un Europeo deludente con la sua Serbia. L’eliminazione nei gironi è arrivata in maniera inaspettata dato il blasone della compagine. L’ultima annata nella Saudi League araba è stata molto positiva, con la vittoria del campionato e numeri che confermano una spiccata propensione offensiva. La Lazio ha sofferto la sua assenza, soprattutto nella prima parte della stagione.

Trovare un degno sostituto è stata un’operazione più complicata del previsto e Kamada non ha replicato il rendimento di Milinkovic. Per questo motivo i biancocelesti non sono riuscito ad avere una certa continuità di risultati, accontentandosi di qualificarsi per l’Europa League.

Il fratello Vanja ha disputato quasi tutte le gare del campionato con il Torino di Ivan Juric che ha chiuso in crescendo l’annata e ha mostrato una certa solidità difensiva.

Nono posto finale in classifica ed Europa sfumata per una manciata di punti. Per Urbano Cairo un bilancio comunque positivo ma la voglia di aprire un nuovo ciclo, con la scelta di puntare su un allenatore preparato come Vanoli, reduce dalla promozione in A con il Venezia.

Milinkovic Savic rischia il posto da titolare

Torino che in porta ha ingaggiato il giovane Francesco Plaia, estremo difensore classe 2006 di proprietà dello Spezia. Per i granata la possibilità di mettere in atto un ricambio generazionale, data la volontà del nuovo mister di puntare sui giovani.

Per questo motivo la permanenza di Vanja Milinkovic Savic non è certa. Potrebbe restare in Serie A ma non a Torino. Granata che hanno iniziato la preparazione con il ritiro estivo, con alcuni test amichevoli che saranno funzionali anche per capire su chi puntare per la prossima stagione.

Novità anche in attacco per il nuovo Torino di Vanoli

Nuovo rinforzo anche in attacco per il Torino che ha ufficializzato l’arrivo della punta scozzese Adams. Classe 1996, ha firmato un contratto triennale, da svincolato, che gli garantirà oltre 2 milioni di euro netti a stagione.

Davanti l’uomo che dovrà garantire la doppia cifra e fare la differenza resta Duvan Zapata che ha convinto nella sua prima stagione nel capoluogo piemontese. Un investimento importante la scorsa estate per Cairo, ripagato con prestazioni convincenti e reti pesanti.